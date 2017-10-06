ABC Lojistik, yurtdışında şube açacak

06 Ekim 2017

Lojistik sektörüne kara, hava ve deniz yolu taşımacılığının yanı sıra intermodal taşıma ile hizmet veren ABC Lojistik, yeni dönemde şube, depo ve araç yatırımı ile büyüyecek. Firmanın öncelik verdiği konulardan birini de yurtdışında şube açmak oluşturuyor.

Uluslararası taşımacılık hizmetlerini güçlendirmek için yurtdışında şube açmayı planladıklarının altını çizen ABC Lojistik Genel Müdürü Hamit Cingöz, hedef pazarlarda fizibilite çalışmalarının devam ettiğini iletti. Uluslararası nakliye ile ilgilenen bir firmanın yurtdışı bağlantılarının güçlü olması gerektiğine vurgu yapan Cingöz, "Biz ABC Lojistik olarak, yurtdışı bağlantılarımızı her zaman disipline etmeye çalışıyoruz. Bu yatırımımızla ilgili fizibilite çalışmaları bizi hedeflenen noktaya taşıyacak" dedi. Cingöz, ilk etapta yıl sonu itibarıyla Almanya, İtalya ve Bulgaristan'da yatırım yapmak istediklerini vurguladı.

2016 yılında, 9 bin 250 sefer gerçekleştirildi

Kayseri'de 5 bini kapalı, 30 bini açık, toplamda 35 bin metrekarelik alanda hizmet verdiklerini ileten Hamit Cingöz, İstanbul ve Mersin'in stratejik bölgelerinde ise ofislerinin bulunduğunu bildirdi. Halen 815 araçla Kayseri ve İstanbul ofislerinde Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde müşterilerine kaliteli bir servis sunmak için çalıştıklarını belirten Cingöz, "Karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu, sigortalama, gümrükleme, depolama ve proje kargo servisleri sunuyoruz" dedi. Firma olarak 2016 yılında hedeflerine ulaştıklarını vurgulayan Cingöz, söz konusu dönemde Türkiye- Avrupa, Avrupa-Türkiye- Asya ülkelerine toplamda 9 bin 250 adet sefer yapıp, 150 milyon liradan fazla ciro gerçekleştirdikleri bilgisin verdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde araç, teknoloji ve nitelikli personele yatırım yaptıklarını açıklayan Hamit Cingöz, "Bu doğrultuda ciro ve taşıma hedeflerimize bu yılın ilk yarısı itibarıyla ulaşacağımızın sinyallerini aldık" dedi. Bu yılın ilk yarısında, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 61'lik büyüme gösterdiklerini dile getiren Cingöz, "Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Araçlarımız Euro 5 ve Euro 6 normlarına uygun, çevreye zarar vermeyen yeşil motorlara sahip. Firma olarak en durağan dönemlerde bile yatırımı kendimize prensip edindik. Bundan böylede elimizden geldiğince, filomuzu yeni araçlarla donatıyoruz" diye konuştu.

Rekabet yoğur bir alanda faaliyet gösterdiklerini dile getiren Hamit Cingöz, sektörde fark yaratmak adına bir takım kararlar aldıklarını kaydetti. İSO 27001 bilgi güvenliği ve YYS için gerekli çalışmalara başladıklarını söyleyen Cingöz, şunları kaydetti: "Uzun ve kayda değer yatırımlar gerektiren bir sürece girdik. Rekabette öne geçmek için hizmet kalitesini artırmalıyız. Yine Avrupa Birliği'nin Türk lojistik firmalarına uyguladığı ağır yaptırımların da önüne geçmeliyiz. Bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan destek bekliyoruz."