Assan Hanil, yaptığı Ar-Ge çalışmaları ile sektöre yön veriyor

16 Temmuz 2018

Sabiha Toprak

Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil, 10-12 Temmuz tarihlerinde Teknoloji Günü Etkinliği düzenledi. Otonom sürüş ve elektrikli araç teknolojileri ile ilgili gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmalarının aktarıldığı etkinlikte, davetliler, trendler ve ürün teknolojileri hakkında bilgi sahibi oldu. Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Seoyon E-HWA yetkilileri, Hyundai Assan CEO’su Mr. Yoon, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, OSD ve TAYSAD yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Üç gün boyunca süren etkinlik kapsamında hem Assan Hanil’in hem de Seoyon E-HWA’nin ürünleri sergilendi. Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Assan Hanil’in otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olmakla kalmadığını, Ar-Ge çalışmaları ile sektöre de yön verdiğini kaydetti. Bu kapsamda son iki yılda Ar-Ge merkezi çalışan sayısını yüzde 35 oranında artırdıklarını söyleyen Kayabaşı, yaptıkları çalışmalar sonucu Assan Hanil’in sektöründe önemli başarılara imza attığını belirterek; “Assan Hanil en son teknolojiyi kullanarak ürettiği koltukları ile bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. THY ortaklığı ile ülkemizde uçak koltuk üretimini yapan ilk ve tek şirketiz. Assan Hanil Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen uçak koltukları ile Airbus ve Boeing’in onaylı tedarikçisi olma başarısını gösterdik. Bununla uçak koltuk ithalatını düşürerek ülke ekonomimize çok önemli katkılar sağlıyoruz. Araç koltuğu konusundaki uzmanlığımızı her alana yayıyoruz. Otobüs ve kamyonlarda kullanılan hava süspansiyonlu sürücü ve yolcu koltuğu (ASD) geliştirdik. ASD ile şirketimiz, dünyada bu koltuğu geliştiren 5 teknolojik firma arasına da girmiş bulunuyor. Ford Otosan ile ASD konusunda gerçekleştirdiğimiz anlaşmanın mevcut know-how’ımızı daha da ileri seviyelere taşıyacağına inanıyorum. Müşterilerimizin lokasyonlarına yakın konumlanabilecek esnek üretim kabiliyetine sahibiz. ASD ile ilgili orta vadede 40 milyon Euro yatırım yapmayı ve Avrupa’da da bir üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. Bunun için fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Orta vadede hava süspansiyonlu sürücü koltuğu için küresel ölçekte pazar payımızı yüzde 15’lere taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Geleceğe yatırım yapıyoruz

Teknoloji Günü kapsamında açıklama yapan Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, otomotiv sektöründe geleceği sürücüsüz ve elektrikli araç teknolojilerinin şekillendireceğini ifade ederek; “Otomotiv sektörünün en önemli oyuncuları bu teknolojiye yaptığı yatırımı artırıyor. Biz de Assan Hanil olarak buna göre şimdiden altyapı çalışmalarımızı başlatıyor ve geleceğe yatırım yapıyoruz. Elektronik parçalar ve koltuk mekanizmaları konusunda, Türkiye’de yatırım yapma kararı aldık” Türkiye’de elektronik ve otonom araçlara yönelik ürün teknolojileri henüz mevcut değil. Biz bu ürün teknolojileri ile birlikte, bu ürünlerin üretimine yönelik teknolojleri de Türkiye’ye transfer etmiş olacağız.‘’ dedi. Geleceğe yatırımı şimdiden yapma vizyonu ile hareket eden Assan Hanil, otonom sürüş teknolojisinde gelinen son noktayı ve şirketin yatırım hedeflerini deneyimlenerek göstermek için özel teknolojilerle geliştirilen otonom sürüş simüle kabinini Güney Kore’den özel olarak getirtti. Katılımcılar, kullanıcının moduna göre değişen iç aydınlatma, hareketli ve konferans moduna geçebilen koltuklar, ön kokpit ve kapı içlerinde yer alan fonksiyonel ekranlar, doğal malzemelerden geliştirilen iç trim parçaları gibi her bir detayın, kullanıcı konforunun ve güvenliğinin düşünülerek dizayn edildiği kabini yakından inceleyerek, geleceğin sürüş konforunu yaşadı.

Assan Hanil, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları ile yerli hammadde, teknoloji ve test imkanlarının artmasını sağlarken, yenilikçi ve inovatif çözümler sunuyor. Assan Hanil’in geliştirdiği ürünler arasında, doğal, yenilenebilir malzemelerden iç trim parçalar, hafif kompozit malzemelerden yapısal parçalar, elektrikli, çok yöne hareket edebilen ve bioritim ölçebilen koltuklar, touchpad kontrollü kokpit, orta konsolda kablosuz şarj özelliği, otonom sürüş kısa mesafe radar sistemleri, park asistanı, 360 derece kamera sistemleri yer alıyor. Otomotiv sektörüne yönelik koltuk sistemleri, kokpit, tampon ve kapı paneli gibi yüksek katma değerli ürünler ile uçak kabinlerine yönelik yüksek teknoloji içeren koltuk sistemleri de geliştiren şirket, hem uçak hem de araçlarda ithal koltuk yerine yerli koltuk kullanımını sağlayarak teknoloji ithalatını düşürüyor.