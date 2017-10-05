Başyazıcı Grup, odağına tekstil, inşaat ve gıda sektörlerini aldı

05 Ekim 2017

Kayseri'deki faaliyetlerini 1953 yılından beri devam ettiren Başyazıcıoğlu Grup, yeni dönemde tekstil, gıda ve inşaat sektörlerindeki yatırımlarına hız verdi. Yeni yatırımlarının etkisiyle yurt genelinde marka bilinirliğini artırmayı hedefleyen grup, 2018 yılında 400 milyon liralık ciro öngörüyor.

Grubun şirketlerine bakıldığında ise Ar- Ge faaliyetleriyle öne çıkan Başyazıcıoğlu Tekstil, 2002 yılında kuruldu. Kayseri OSB'de 55 bin metrekarelik alan üzerinde uluslararası standartlarda iplik üreten firma, ‘Bamen' markasıyla küresel markaların iplik tedarikçiliğini yapıyor. Başta İtalya, Almanya, Portekiz, Sırbistan, Litvanya ve Romanya olmak üzere 30 ülkeye, 200 kalemde ürün gönderen firma, halen yüzde 40 olan ihracatı orta vadede yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyor.

Başyazıcı Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Başyazıcıoğlu, tekstil firmalarında katma değerli üretime ağırlık vererek, kalite ve hizmet çıtasını yükselteceklerinin altını çizdi. Son beş yıldır İSO'nun ikinci 500 listesinde yer aldıklarını anımsatan Başyazıcıoğlu, Ar-Ge merkezlerinin ise etkin bir şekilde çalıştığını iletti. Tekstil sektöründeki tüm çalışmalarının planlı bir yapılanmanın sonucu meyvelerini verdiğinin altını çizen Başyazıcıoğlu, "Dolayısıyla 2020 yılına kadar global pazardaki en iyi tedarik yapan üç iplik markasından biri olmak istiyoruz" dedi.

Pastırma ve sucukta markalaşma dönemi

Bundan 64 yıl önce, et ve gıda sektörüyle üretim hayatına adım attıklarını hatırlatan Mahmut Başyazıcıoğlu, grubun amiral markası olarak Başyazıcı Et'i gördüklerini dile getirdi. Besicilikte entegre bir model benimsediklerini ifade eden Başyazıcıoğlu, markaların yurt geneline yaymak için hazırlık yaptıklarını bildirdi. Pastırma, sucuk, kavurma, salam, füme dil, jambon ve sosis gibi geniş ürün yelpazesine sahip olan firma, halen 37 ildeki 41 bayi ile 15 binin üzerindeki satış noktasında hizmet veriyor. Öte yandan gıda tesislerine yaptıkları yatırımların meyvelerini ‘Coğrafi İşaret' kullanım hakkını elde ederek toplamaya başlayan grup, Kayseri Ticaret Odası'nın Coğrafi İşaret Tescil sahibi olarak yürüttüğü, Coğrafi İşaretlerde Kayseri Pastırması ve Kayseri Sucuğu'na KQ kodu kullanmaya hak kazandı.

Grup bünyesindeki bir diğer önemli şirketi ise Başyazıcı İnşaat oluşturuyor. Projelerinde insan ve yaşam kalitesini ön planda tutarak çalışmalar yapan firma, İstanbul inşaat pazarına da adım attı. Başyazıcıoğlu, "İstanbul'da yeni bir oyuncu olsak da inşaat alanındaki projelerimizden elde ettiğimiz deneyimlerimize güveniyoruz. Yakın zaman içinde teslim edeceğimiz İstanbul'da farklı lokasyonlarda iki kentsel dönüşüm projemiz var. Başyapıt Erenköy'ü bu yıl, Başyapıt Dragos'u ise önümüzdeki yıl teslim edeceğiz. İnşaat sektöründeki çalışmalarımıza İstanbul'dan sonra diğer illerde de yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Küresel bir marka olma vizyonuyla hareket ettiklerini ifade eden Başyazıcıoğlu, enerji alanında da yatırımları olduğuna dikkat çekti. Başyazıcıoğlu, BYZ Solar firması ile Nevşehir güzergahında 3 MW'lik bir güneş enerji santrali kurduklarını sözlerine ekledi.