BESAŞ’tan çölyak hastalarına yeni bir ürün

27 Ekim 2017

Bursa- Bursalıları ekonomik ekmekle buluşturan BESAŞ, sosyal sorumluluk kapsamında çölyak hastalarına sunduğu glütensiz ürünlerine, glütensiz makarnayı da ekledi. İthal glütensiz makarna çeşitleri piyasada 250 gramı 15 TL’den işlek görürken, BESAŞ’ın Gaziantep’teki yerli firmadan temin ettiği 400 gramlık glütensiz makarna çeşitleri 4.75 TL’den ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.



Çölyak hastalarını glütensiz ürünlerle buluşturmayı önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak ele alan BESAŞ, bugüne kadar İstanbul Halk Ekmek ve Ankara Halk Ekmek ile işbirliği yaparak, farklı glütensiz ürünleri Bursalı çölyak hastalarına ulaştırmıştı. BESAŞ’ın çölyak hastalarına yönelik genişlettiği ürün yelpazesinde, glütensiz nişastalı karışım un, ekmek, ekmek unu, kurabiye çeşitleri, kek ve cicibebe bisküvi de bulunuyor.