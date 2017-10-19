BTB'de 9 aylık işlem hacmi yüzde 15 arttı

19 Ekim 2017

Bursa



Bursa Ticaret Borsası’nın (BTB), yılın ilk 9 ayındaki işlem hacmi 2 milyar 154 milyon 952 bin 338 lira olarak gerçekleşti. BTB’nin Ocak-Eylül ayları arasındaki işlem hacminde 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,75 oranında artış meydana geldi.



Bursa Ticaret Borsası’nın yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiği işlem hacmi ve tescil ücretleri hakkında açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Borsa kotasyonuna tabi ürünlerdeki iç talebin yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getirirken “Ekonomimizdeki istikrar ile birlikte üyelerimiz faaliyetlerine aralıksız devam etmektedirler. Özellikle yaz aylarının mevsimsel etkileri piyasalara olumlu yansımıştır” dedi.

Matlı’nın verdiği bilgiye göre, yılın ilk dokuz ayında Bursa Ticaret Borsası’nda en çok işlem gören ürünler arasında 620 milyon 595 bin lira ile zeytin ilk sırada yer aldı. 200 milyon 561 bin liralık işlem hacmi ile mısır ikinci, 198 milyon 994 bin liralık işlem hacmi ile yaş sebze ve meyve üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca yılın ilk dokuz ayında en çok işlem gören ürünleri arasında 180 milyon 31 bin liralık işlem hacmi ile canlı hayvan ve 173 milyon 972 bin liralık işlem hacmi ile et işlem hacmi dikkati çekti.