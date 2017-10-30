BTSO Mutfak Akademi’nin tanıtım toplantısı yapıldı

30 Ekim 2017

BURSA (DÜNYA)



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hizmet sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla hayata geçirilen BTSO Mutfak Akademi'de yemek sanayicilerinin katılımıyla ilk tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Yemek sanayicileri, BTSO Mutfak Akademi mezunları için istihdam garantisi verdi.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren MESYEB içerisinde hizmete açılan Mutfak Akademi, yemek sanayicilerini ağırladı. Yemek sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların tamamına yakının yer aldığı toplantıya BTSO Meclis Üyesi ve Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Irmak Aslan, MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Kurucu Başkanı Ömer Faruk Aslanoba, BUYSAD Başkanı Yüksel Acar ve BTSO Hizmet Ticaret Konseyi Üyesi ve Mutfak Akademi Proje Sorumlusu Abidin Şakir Özen katıldı.

Irmak Aslan, Mutfak Akademi'nin Türkiye'de bu alanda eğitim gerçekleştirecek en büyük mutfak olduğunu söyledi. Mutfak Akademi bünyesinde aynı anda 100 kişinin eğitim alabileceğini belirten Aslan, ilk etapta aşçı, pastacı, pideci ve servis elemanı eğitimleri gerçekleştirecekleri bilgisini verdi.

Mutfak Akademi'nin büyük bir proje olduğunu ve sektörün bu projeye sahip çıkmasını istediklerini dile getiren Irmak Aslan, "Türkiye'deki oda ve borsalar arasında ilk defa BTSO tarafından hizmet sektörüne yönelik bir proje hayata geçirildi. Odamızın tamamen öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği bu projede tek hedefimiz sektörün ihtiyacı olan nitelikli personeli yetiştirebilmek. Hiçbir mesleği olmayan veya halihazırda çalıştırdığınız personelinizi getirin BTSO Mutfak Akademi bünyesinde eğitelim ve sertifikalandıralım" dedi.

BTSO Mutfak Akademi'den yalnızca yemek sanayicilerinin değil oteller, restoranlar, yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren firmaların da faydalanabileceğini kaydeden Aslan, Mutfak Akademi'nin maksimum fayda sağlayacak şekilde çalışması adına fikir ve önerilere açık olduklarını da söyledi. BUYSAD Kurucu Başkanı Ömer Faruk Aslanoba da Mutfak Akademi'nin sektörün uzun yıllardır hayalini kurduğu bir proje olduğunu söyledi. Sektörde personel bulmakta ciddi zorluklar yaşadıklarını ifade eden Aslanoba, "Buradan mezun olanları sektörümüze dahil ederek İstihdam Seferberliği'ne de önemli bir katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.