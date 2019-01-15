“Bursa’nın 17 ilçesinde de dönüşümü gerçekleştireceğiz”

15 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Geçmişte yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını eleştiren Mustafa Bozbey, insanın mutlu olmadığı bir dönüşümün, dönüşüm olmadığını vurguladı. Bozbey, “Bursa’nın her köşesinde, her alanında, her mahallesinde kentsel yenileme yapacağız. ‘Kentsel dönüşüm’ dediler, gördünüz vaziyeti. Böyle kentsel dönüşüm olmaz. Kentsel dönüşüm insanla başlar, insanla biter. İnsanın mutlu olmadığı bir dönüşüm, dönüşüm değildir. Bunu defalarca anlatmamıza rağmen, zannettiler ki binaları değiştirerek insanları mutlu edeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmamış, bunun örnekleri çok. Yoksa yık binayı yenisini yap. Vatandaş da memnun olmasın, çevre de mutlu olmasın. Sonra da bunun adına dönüşüm diyorlar. Bizim kentsel dönüşüm anlayışımız insanla başlar, insanla biter. Bunu Yıldırım’da da sağlayacağız, Osmangazi’de de sağlayacağız, Bursa’nın 17 ilçesinde de bunu gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

İnsanların mutlu olmaları için sağlıklı yapıların yanı sıra sağlıklı bir çevre ve yaşam alanı olmasının da önemli olduğunu söyleyen Bozbey, “Eğer vatandaşlarımız bir katlı, iki katlı yerlerde mutluysa oralarda mutlu edeceksiniz. Yapılar sağlıklı olacak, çevre sağlıklı olacak, sokağa çıktığında yeşille buluşacak. Çocuğunu rahatlıkla evinin yakınındaki bir parka götürüp güvenli bir şekilde oynatacak. Biz bunu Nilüfer’de yaptık, Bursa’da da yapacağız. Böyle projeleri ortaya koymak zorundayız. Osmangazi, Gürsu, Kestel’in nasıl geliştiğini, nasıl büyüdüğünü, nasıl bu hale geldiğini çok iyi bilenlerden biriyim. Yani kenti adım adım tanıyan bir kardeşiniz, bir yakınınız olarak bu kentin yönetimine talibiz. İnanıyorum ki bu kentin nasıl dönüşeceğini bilen bir yakınınız olarak sizlerin de desteğiyle bu anlayışı Bursa’nın geneline yayacağız” şeklinde konuştu.