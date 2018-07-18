Dilovası Şehit Can Duyar İlkokulu tadilatı için imzalar atıldı

18 Temmuz 2018

KOCAELİ - ‘Eğitime %100 Destek Kampanyası ‘çerçevesinde Gebze V.Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) Eğitim Araştırma ve Sağlık Vakfı tarafından yapılacak olan Dilovası Şehit Can Duyar İlkokulu tadilatının protokol imza töreni Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımı ile gerçekleştirildi. Protokol İmza törenine; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra GEBKİM Eğitim Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik katıldı. Eğitime verilen katkıları takdirle karşıladığını belirten Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, GEBKİM Eğitim Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı’ya eğitime vereceği desteklerden dolayı teşekkür etti. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri Dilovası Şehit Can Duyar İlkokulu tadilatının gerçekleşeceği protokolünü hayırlı olsun temennileriyle imzaladılar.