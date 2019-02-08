DP World ISO 28000'i alan ilk liman oldu

08 Şubat 2019

Sabiha Toprak



Türkiye'nin önde gelen limanlarından DP World Yarımca, bağımsız denetim firmasının Aralık

ayında yapmış olduğu denetimler sonucu Türkiye'de ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Belgesi'ni alan ilk liman işletmesi oldu.

DP World Yarımca İş Güvenliği, Sağlığı ve Çevre Müdürü İsmail Karaçam "Aralık ayında yapılmış olan denetimler sonucu Türkiye'de ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Belgesi'ni alan ilk liman işletmesi olduk" dedi.

Ulaştırma ve lojistik endüstrisinin ihtiyaçları üzerine geliştirilen ISO 28000 yönetim sistemi standardı tedarik zincirlerinin genel güvenliğini geliştirmeyi amaçlıyor. ISO 28000 Tedarik Zinciriyle herhangi bir şekilde ilişkili organizasyonların güvenlik risklerini değerlendirmeleri ve azaltmaları için bir çerçeve sağlıyor.

Karaçam, "Bu standartla ürünleriniz üretim noktasından satış noktasına kadar hırsızlık, terörizm, kaçakçılık dahil korunarak ve marka bütünlüğü ile ürün güvenliğine zarar gelmeden güven altına alınıyor. ISO 28000 sayesinde çalışanlar da korunuyor. Gerektiği gibi uygulandığı takdirde ISO 28000 ile gereksiz duraklamalar ve transit süreleri de azalıyor. ISO 28000 :2007 Tedarik Zinciri Güvenlik Yönetimi sertifikası konusunda paydaşlarımız açısından ana kazanım sigorta kuruluşlarının güveninin artması ve sigorta maliyetlerinin azalmasında oluyor. Bu kapsamda DP World Yarımca bu sertifikayla sadece gönderilerin bütünlüğünün korunması değil aynı zamanda çalışan, müşteri ve ziyaretçilerin korunmasında da sürdürülebilirlik açısından sektörde önemli bir adım attı." dedi.

ISO 28000 sertifikalı iş yerlerinin Terörizme Karşı ABD Gümrük-Ticaret Ortaklığı (C-TPAT), Dünya Gümrükleri Örgütü (WCO) SAFE ve AB Yetkili Ekonomik Operatör (AEO) güvenlik gereklerine uyum sağlaması da kolaylaşıyor.