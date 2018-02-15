Ege’de dalış turizmini canlandırmak için yeni yatırımlar yolda

15 Şubat 2018

Beyza COŞKUNTÜRK

İZMİR - Ege dalış turizminde atağa kalkıyor. Son 3 yılda bu konuda atılan adımlara ek olarak bu yıl da iki büyük çalışma gerçekleştirilecek. Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin ortak yürüttüğü proje kapsamında Efes Antik Kenti'nin replikası su altına inecek. Su altı antik kenti Ege'de bir ilk olacak. Kuşadası Belediyesi de emekliye ayrılan Sahil Güvenlik 67 botunu yapay resife dönüştürecek.

Türkiye’nin en büyük gelir kaynaklarından birinin turizm olduğunu söyleyen İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Turizm sektörünün gelişmesi, Türkiye’nin ekonomik açıdan gelişmesi demek. Türkiye’nin ekonomi pastasında deniz turizmi büyük bir dilim alıyor. Ülkemizde çok fazla yatırım gerektirmeyen su sporları var. Dalış turizmi ise, Türkiye’nin su altı zenginlikleri akla geldiğinde potansiyeli en yüksek sporlardan biri. Hem tarihi batıklarımız, hem de yapay resif zenginliklerimiz var. Güney bölgelerimizdeki doğal zenginlik su altında güzel resimler veriyor” dedi.

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi ile Çeşme Bölgesi’nde bir proje geliştirdiklerini açıklayan Öztürk, “Efes Antik Kenti’nin replikasının deniz altında olmasını istiyoruz. Denizin altında bir antik kent yaratacağız. Üniversitelerle bununla ilgili çalışmalar yaptık. Ege’deki ilk su altı antik kenti olacak” diye konuştu.

Su sporlarının Türkiye’nin önemli bir yatırım kolu olduğundan bahseden Öztürk, “Deniz Ticaret Odası olarak ülke gelirlerinin artması, bölgenin turizmden daha çok pay alabilmesi, su altı zenginliklerinin çoğalması için çalışıyoruz. Yapay resif konusunda ekonomik ömrünü bitirmiş gemi, uçak gibi araçların batırılmasını sağlıyoruz. Batıklar doğal zenginlik açısından çok önemli. Canlı popülasyonunu da artırıyor” ifadesini kullandı.

Önümüzdeki günlerde projeyi canlandıracaklarını ifade eden Öztürk, deniz turizminden elde edilen gelirlerin artması için her türlü desteği vermeye açık olduklarının ve tanıtımın bu noktada çok önemli olduğunun altını çizdi.

Emekliye ayrılan Sahil Güvenlik 67 yakında batırılacak

Kuşadası’nda 2018 turizm sezonunun güzel geçeceğini öngördüklerini ifade eden İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Üyesi Tağmaç Saraçoğlu, Kuşadası’nda 8 dalış merkezi olduğunu ve Türkiye’de Türkiye Su Sporları Federasyonu’na kayıtlı yaklaşık 450 dalış merkezi olduğunu söyledi.

Kuşadası Belediyesi’ne, 20 sene hizmet vermiş Sahil Güvenlik 67 Botu’nun yakın zamanda batırılacağını söyleyen Saraçoğlu, “Botumuz emekliye ayrıldı. İzmir Sahil Güvenlik Gemi Söküm Merkezi’nde içi temizlendi. İzinle ilgili prosedürler tamamlandıktan sonra batırılacak” dedi.

Dünyanın en büyük uçak batığı Neopolis Kuşadası

Saraçoğlu, “Haziran 2016’da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu önderliğinde Airbus 300 tipi yolcu uçağı batırıldı. Batık uçak 18 metre derinde bulunuyor. Hem dalış turizmini canlandırmak hem de resif gibi kullanılmak üzere batırıldı. Neopolis Kuşadası isimli uçak, dünyanın en büyük uçak batığı. Uçağın satın alınmasından batırılmasına kadar 500 bin TL para harcandı" şeklinde konuştu.

Saraçoğlu, uçağın 54 metre uzunluğunda, 44 metre kanat genişliğinde olduğunu ve Türkiye'ye 7 TIR ile getirildiğini söyledi.

2 sene içerisinde dünyanın birçok bölgesinden turistlerin dalış yapmak için bölgeye geldiğini ifade eden Saraçoğlu, batığın bölge turizmine katkı sağladığını dile getirdi. Yabancı turistlerin ilgisini çekmek amacıyla, batık uçağın içine Meryem Ana heykelinin replikasını yerleştirdiklerini açıklayan Saraçoğlu, dalış yapmak isteyenlerin 3 günlük eğitimle uçağa ulaşabileceklerini belirtti.

Uçağın bölgedeki canlı popülasyonunu da artırdığını belirten Saraçoğlu, “Uçağın olduğu bölgede Karagöz, Sarpa gibi bir çok cins balık var. Yeni canlılar da görüyoruz. Popülasyon gelişiyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden bir profesör buradaki popülasyonla ilgili bir proje yönetiyor. Düzenli olarak aldığı örneklerle incelemeye yapıyor” dedi.

Ege’de son 3 yılda dalış turizmi yatırımları

2016 - 50 beton blok Çeşme açıklarında denize indirildi. 9 Eylül ve Alaybey isimli gemiler Karaburun'da batırıldı. Airbus300 tipi yolcu uçağı Kuşadası'nda batırıldı. SGH-51 Sahil Güvenlik Botu Dikili'de batırıldı.

2017 - TCSG 68 Sahil Güvenlik Gemisi, Çeşme'de batırıldı.

2018 - Sahil Güvenlik 67 botu Kuşadası’nda batırılacak. Efes Antik Kenti’nin replikası Çeşme’de su altına indirilecek.