ELC Alüminyum, yapacağı yatırımlarla kapasitesini artırmayı hedefliyor

05 Ekim 2017

İKBAL FİDAN

KAYSERİ - Alüminyumdan standart profil ürünlerin yanı sıra talebe göre her türlü özel kullanım amaçlı mamul ve yarı mamul üretimi yapan ELC Alüminyum, kapasitesini artırmayı planlıyor.

Kısa vadede gerçekleştirecekleri yatırımlara dair planlamayı yaptıklarını söyleyen ELC Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Harun Elcuman, “2016 yılında olduğu gibi bu seneyi de yatırımlarla geçiriyoruz. Ancak bu yıl daha çok mekanik işlem bölümüyle ilgili yatırımlar yaptık. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, verimlilik ve tasarruflar noktasında yatırımlarımız devam edecek. Kurulma aşamasında olan ve aylık bin 200 ton kapasiteli eloksal tesisimizi ise 2018 yılı içinde devreye almayı planlıyoruz. 2018 yılı içinde yapacağımız yatırımlarla kapasitemizi yüzde 100 oranında artırmayı planlıyoruz” dedi.

ELC Alüminyum olarak 2016 yılında Kayseri OSB’de kurulduklarını hatırlatan Harun Elcuman, 15 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 35 bin metrekare alanda ve 100 personel ile faaliyetlerinin sürdüğünü aktardı. Mevcut makine parkındaki 5 inc ve 6 inc preslerle yıllık 6 bin ton alüminyum profil üretim hacmine sahip olduklarını bildiren Elcuman, mevcut eloksal tesisinde yıllık 2 bin 800 ton kapasiteyle hizmet verdiklerini söyledi. Elcuman, ayrıca elektrostatik toz boya tesisiyle de yıllık bin 200 ton boyalı profil talebini karşıladıklarına dikkat çekti.

Yeni tesisle ürün gamını genişletmeyi planlıyor

Polisaj ve satinaj üniteleriyle yüksek kalitede çözümler sunduklarını söyleyen Harun Elcuman, ELC Alüminyum olarak müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, uzman teknik kadroları ile yüksek kalite anlayışı ve uygulanabilirlik ilkesi doğrultusunda tasarım ve ürün geliştirme çalışması yaptıklarını aktardı. Müşterilerinin standart ve özel tasarım profil ihtiyaçlarının yanı sıra özellikle hassas toleranslar ve mekanik işlemli ürünlerle beraber mamul ve yarı mamul talepleri de karşıladıklarını belirten Elcuman, “ISO 18001, ISO9001, ISO14001 kalitelerinde üretim yapıyoruz. Yakın zamanda devreye alacağımız yeni üretim hatları ve üretim tesisimizde ürün gamımızı genişletmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Yeni kurulan bir firma olmalarına rağmen Avrupa ülkelerine azda olsa ihracat yaptıklarına dikkat çeken Harun Elcuman, 2018 yılında ihracat odaklı bir firma olmayı hedeflediklerini, şu anda toplam satışlar içinde yüzde 20 olan ihracat oranını orta vadede yüzde 60 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. ELC Alüminyum olarak Ar-Ge'ye yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Elcuman, "Ar-Ge çalışmaları sektörel bir ihtiyaç olup, sektörün olmazsa olmazı konumunda bulunuyor. Ar-Ge birimimize yaklaşık 100 bin dolar bütçe ayırıyoruz. Farklı sektörlere hizmet verdikçe bu rakam elbette artacak. Güneş enerji sistemleri, mobilya ve doğrama sektörü ile ilgili ciddi anlamda Ar-Ge çalışmalarımız oldu. Müşterilerimizden tasarım ve ürünlerimizden dolayı olumlu dönüşler alıyoruz" şeklinde konuştu.