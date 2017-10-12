Emlak Konut'a en yüksek teklif Dağ Mühendislik'ten

12 Ekim 2017

Konya



Emlak Konut GYO’nun, Bizim Mahallesi’ni Dağ Mühendislik A.Ş. kuracak. Küçükçekmece’de 1 milyon metrekarelik arsa üzerine Emlak Konut G.Y.O.’nun kuracağı ve 6 etaptan oluşacak Bizim Mahalle’nin 2. etabının ihalesine 2 milyar TL ile en yüksek teklif Dağ Mühendislik A.Ş.’den geldi.

İlk oturumu 28 Eylül 2017 Perşembe günü yapılan Emlak Konut G.Y.O., İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin pazarlık ve açık artırma bölümünü içeren 2. oturumu gerçekleştirildi.

Bizim Mahalle 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesinin 2.etabına en yüksek teklif Dağ Mühendislik A.Ş’den geldi. 2 milyar TL teklif veren Dağ Mühendislik A.Ş., bunun yüzde 27,55'ine karşılık gelen 551 milyon lirayı Emlak Konut G.Y.O.'ya teklif etti. Arsanın değeri 492 milyon 617 bin 321 lira olarak belirtildi.