Gaziantep KÜSGET’te 517 taşınmaz satışa çıkarıldı
Gaziantep KÜSGET sanayi alanında 517 taşınmaz 105 milyona satışa çıkarıldı.
ANKARA (DÜNYA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, KÜSGET Sanayi Alanı ile Ticaret Alanında kalan toplam 80 bin 964 metrekarelik taşınmazı satışa çıkardı.
Satışa konu 517 taşınmaz için muhammen bedel 105 milyon 421 bin lira olarak belirlendi.
17 Ocak’ta Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilecek ihalede katılmak isteyenler, teklif bedelinin yüzde 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubu verecek.