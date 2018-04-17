Gebze Rotary Kulübü ‘çocuk istismarına engel ol projesi’ başlattı

17 Nisan 2018

‘Çocuk istismarına karşı bilinçli toplum’ konulu seminer veren Uzman Klinik Psikolog Ecem Nadir; çocuk istismarı, sonuçları, nasıl fark edileceği ve nasıl engellenebileceği konularında bilgi verdi.

Seminerde konuşma yapan Gebze Rotary Kulübü 2017-2018 Dönem Başkan Eşi Mimar Selma Sökmen projenin amacına ve sürecine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ”Geçtiğimiz aylarda üst üste meydana gelen ve hepimizi derinden yaralayan çocuk istismarı haberlerine istinaden; öncelikle yüksek duyarlılığa sahip birer anne, sonrasında topluma hizmet ve gönüllük esasıyla işleyen güçlü bir STK’nın üyeleri olarak; çocuklarımıza yönelik yapılan bu çirkinliklerin önlenmesi için bir şeyler yapmak istedik. Gebze Rotary Kulübü olarak, bu fikirle yola çıkarak çocuk istismarını engellemek için bir proje hazırladık. Projemizin adi ‘Cinsel İstismara Engel Ol’. Hedef kitlemiz Ebeveynler, özellikle ve öncelikle anneler. Amacımız; aileleri, çocuğa karşı cinsel istismarın önlenmesi konusunda bilgi ve yöntemlerle donatmak ve bu konudaki farkındalıklarını arttırmak” şeklinde konuştu.

İstismardan korunmaları konusunda çocuklara nasıl beceri kazandırılacağı ile ilgili ebeveynleri bilgilendirmek istediklerini ifade eden Sökmen “Öncelikle aile içinde güvenin nasıl arttırılacağı konusunda onları bilinçlendirmemiz gerekiyor. İstiyoruz ki bu proje, konunun ciddiyetinin kavranışı ve önlenmesine yönelik yeterince ses çıkarılamayan ülkemizde, hak ettiği çözümü yaratacak bir başlangıç olsun. Önümüzdeki süreçte bu kapsamda seminerlerimiz devam edecek olup, hazırlattığımız bilinçlendirme broşürleri anne-babalara dağıtılmaya devam edecek. Umuyoruz ki bu proje, çocuklara yönelik cinsel istismara karşı başlatılan bir seferberliğin ülkemizdeki öncüsü olsun” dedi.