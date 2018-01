Gebze'nin teknoloji umudu Bilişim Vadisi'nde, 1. etap devrede

24 Ocak 2018

KOCAELİ - Türkiye'nin 'Silikon Vadisi' olarak adlandırılan Bilişim Vadisi projesinde sona yaklaşılıyor. Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde 3 milyon 340 bin metrekare alan üzerinde bilişim teknolojileri ile birlikte elektrik, elektronik, telekomünikasyon, yazılım, robotik gibi sektörlerde Ar-Ge çalışması yapan firmalara ev sahipliği yapacak Bilişim Vadisi'nde 1'nci Etap çalışması tamamlandı.

Bilişim Vadisi'nin kurulmasına öncülük eden Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, sanayinin kalbi olarak nitelendirilen Gebze'nin, Bilişim Vadisi ile dijital dünyanın kalbi haline geleceğini vurguladı. Endüstri 4.0'ın Gebze gündeminde geniş bir yer tuttuğunu belirten Görgün, Bilişim Vadisi'nin özellikle yazılım firmaları ile çözüm üretebileceğini söyledi .

Bilişim Vadisi ile GTÜ ilişkisini, Silikon Vadisi ile Stanford Üniversitesi ilişkisine benzeten Görgün, "Üniversitemiz açısından birçok sorumluluk gerektirdiği gibi aynı zamanda birçok fırsatı da içinde bulunduran bir gelişme. Bilişim Vadisi'nin her geçen gün ilerliyor. 1. Etap çalışmalar sona erip kiralama süreçleri başladı" şeklinde konuştu. Endüstri 4.0 ile ilgili bir gelişme olacaksa başlangıç noktasının Gebze olacağını vurgulayan Görgün, Gebze sanayisinin her zaman özverili, fedakar ve yenilikçi yaklaşımlarını, sanayinin neredeyse her gün içinde olan bir rektör olarak yaşandığını iletti.

Gebze'de Endüstri 4.0 ile ilgili tamamen ya da kısmen faaliyet gösteren firmaların olduğunu dile getiren Görgün, tüm üretim süreçlerinin özellikle Endüstri 4.0 ile uyumlu hale gelmesinin sanayi devrimi olarak tanımlandığını ifade etti. Dijital dönüşümün başladığını dile getiren Görgün, "Dijital dünyanın tam ortasında geleceği, dijital liderlik ve dijital ekonomi ile sürdürülecek, özellikle paradigma değişimi oluşturacak konularda yatırım yapmalı ve hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum. Kuantum bilgisayarlar bu konuların başında geliyor. Yüksek hesaplama gücüne sahip olan ve "bit"lerle değil "qubit" lerle tasarlanmış olan Kuantum bilgisayar teknolojisine sahip olan ülkeler, dünyanın önemli bir bölümüne yön verip ,kontrol edecekler. Ayrıca yapay zeka konusunda tasarım yapabilen gençler yetiştirmenin önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde üçüncü sıradayız

Geçen yılın son günlerinde açıklanan TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde GTÜ'nün 186 üniversite arasında üçüncü sırada yer aldığını hatırlatan Görgün, "GTÜ'nün iyi bir altyapısı var. Başarı çıtamızın yükselişini heyecan ve hedef odaklı çalışma, yüksek motivasyon, disiplin, mühendis kökenli olmam ve bulunduğumuz bölgenin avantajlarını kullanabilmeye bağlıyorum. Ayrıca ilk iş olarak teknoloji transfer ofisinin kurulmasının etkisi ise oldukça önemliydi. Zira özellikle girişimcilik faaliyetlerimizde katalizör görevi yaptı" dedi. GTÜ'nün akademik yönü ve yetiştirdiği mezunları ile en saygın üniversitelerden biri olması için hiç durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Görgün, bu hedefe yaklaşan her ilerlemenin motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Görgün, önümüzdeki yıllarda özellikle dünyanın en saygın üniversite sıralama indekslerinde ön sıralarda yer alarak herkesin bir parçası olmaya çalıştığı üniversite haline gelmeyi hedeflediklerini dile getirdi. TOSB ile ortaklaşa hayata geçirdikleri ve geçen yıl ilk mezunlarını veren yüksek lisans programı için yeniden kurumsal protokol imzaladıklarını, yeni yüksek lisans programları geliştirdiklerini ve mevcut programlara erişimi kolaylaştırdıklarını kaydeden Görgün; Albaraka Türk, Kuveyt Türk, GEPOSB ve İSU ile de protokol imzaladıkları bilgisini verdi.

Beyaz yakalıların mesleki gelişimine destek olduk

İmzaladıkları protokoller sayesinde beyaz yakalıların kişisel ve mesleki gelişimine destek olurken aynı zamanda bölge içinde bulunulan firmaları daha iyi tanıma fırsatı bulduklarını vurgulayan Görgün, "Böylece yeni işbirliği fırsatları doğdu. Firmalarda çalışan mezun öğrencileri ile üniversite sanayi işbirliği kapsamında yeni açılımlarımız oldu. Fen Enstitüsü bünyesinde yeni ortak programlar geliştirdik. Bunlar Kimyasal, Biyolojik Radyolojik Nükleer Savunma (KBRN) Tezli Yüksek Lisans Programı, Şişecam ve Ar-Ge desteği ile yürütülecek yüzde 30 İngilizce Cam Bilimi ve Teknoloji Programı, öncelikle Kocaeli ile ilgili yerel yönetimlere yönelik Türkçe İnşaat Mühendisliği ikinci öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokolle kurum personeline yönelik Mimarlık Tezsiz Türkçe ikinci öğretim Yüksek Lisans Programı, TÜBİTAK- Metroloji Enstitüsü desteğiyle yürütülen İngilizce Metroloji Yüksek Lisans Programı" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda TOSB ve Kocaeli Sanayi Odası ile İngiltere'deki Warwick Üniversitesi WMG Enstitüsü'nü ziyaret ettiklerine değinen Görgün, "WMG Enstitüsü modeli ile Gebze'de benzer yaklaşımlar gerçekleştirilebilir. WMG Enstitüsü'nü GTÜ ve Gebze'ye davet ettik" dedi.

AR-GE merkezi kapsamına şimdiden 8 firma kattık

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) her ay farklı bir firmada sektörlerinin konularına yönelik öğretim görevlileri ile sanayici sohbetlerine katıldıklarını bildiren Görgün , firmalarla olan bu diyalogların güzel sonuçları verdiğini söyledi. Ar-Ge merkezi kapsamına şimdiden 8 firma kattıklarını dile getiren Görgün, üniversite- sanayi işbirliği sürecine çok inandıklarını ve bu bağlamda birçok kurum ve kuruluş ile karşılıklı işbirliği protokolleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Sosyal sorumluluk projeleri konusunda da bilgi veren Görgün, "Geçtiğimiz yıllarda üniversitemiz Sosyal Sorumluluk ve Yardım Kulübü'nün düzenleyip organize ettiği etkinlikle Mardin'de yaşayan dört bin ihtiyaç sahibi kişiye giyecek ve ayakkabı yardımı yapıldı. Üniversitemizde Türk Kızılayı işbirliğiyle açılan Genç Butik'te tüm öğrencilerimize ücretsiz, kaliteli kıyafet hediye ediyoruz. Gebze'de bulunan Sevgi Evleri ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yaşayan çocukları her fırsatta üniversitemizde ağırlıyoruz" şeklinde konuştu. Görgün yüksek lisans öğrencilerinin de bir dizi sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiğini söyledi.

Her hafta bölgemizde bir firmaya gidiyoruz

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, bölgenin ve sanayinin yararı için kaliteli eğitim–öğretim vermeyi, bilimsel araştırmalar yapmayı, toplum ve sanayinin sorunlarına yönelik uygulamalı çözümler üretmeyi ilke edindiklerini belirterek, "Şu ana kadar bölgemizin birçok sanayi kuruluşlarını ziyaret edip üniversitemizden beklentilerini dinledik. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüzle her hafta bölgemizde bir firmaya gidiyoruz. Karşılıklı çalışılacak konuları saptayıp bu konulara yoğunlaşıyoruz. GTÜ Teknoloji Transfer Merkezimiz bölgemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortaya koyduğu Ar-Ge merkezlerinin geliştirilmesi, artırılması konusunda ciddi gayretler içinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.