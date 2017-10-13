'Geleceğin Teknolojileri' Bursa'da buluşacak

13 Ekim 2017

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.'si gerçekleştirilecek olan Bilim Şenliği'nin şenlik statüsünü aştığını ve artık Science Expo adıyla anılacağını söyledi. Science Expo, Geleceğin Teknolojileri ana konseptiyle, 26-29 Nisan 2018 tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek.

Altepe, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde (BTM), Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan 7. Science Expo Proje Yarışması hakkında bilgi verdi. Bursa Bilim Şenliği'nin 7. yılından itibaren Science Expo adı ile anılacağını söyleyen Altepe, "Bursa'da 6 yıldır Bilim Şenliği adıyla gerçekleştirilen etkinlik gerek katılımcı sayısı, gerekse konseptiyle artık şenlik statüsünün üstüne çıktı. Etkinliğin marka değeri, uluslararası bilinirliği ve içeriğinin her yıl trendlere bağlı olarak yenilenmesi bu isim değişikliğini gerekli kıldı" dedi. Bilime meraklı herkesi Bursa'daki organizasyona davet eden Altepe, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda, birikimli ve idealist gençlerin yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Her yıl Bilim Şenliği bünyesinde düzenlenen Başımıza İcat Çıkarın Yarışması'nın da bu kapsamda Science Expo Proje Yarışması olarak değiştiğini belirten Altepe, şunları kaydetti:

"Bu yıl 7. Science Expo ve 4. Proje Yarışması, Geleceğin Teknolojileri ana konsepti ile Bursa TÜYAP Fuar Merkezi'nde, 26-29 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak. 7. Science Expo'da atölye çalışmaları, bilim gösterileri ve konferansları, bilimsel sergiler, simülatörler, robot şenliği, insansız hava araçları uçuşları ve drone gösterileri yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumları desteğiyle tüm Türkiye'deki okullarda ve üniversitelerde proje yarışması çağrısı yapılacak."

Son başvuru tarihi 30 Mart 2018

Geleceğin Teknolojileri'nin alt başlıklarını da anlatan Altepe, "Akıllı uygulamalar, yazılım mühendisliği, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, robotlar, endüstri 4.0, biyoteknoloji ve yapay zeka konularında gerçekleşecek. Proje yarışması başvuruları www.sciencexpo.org adresinden 30 Mart 2018 tarihine kadar alınabilecek. Toplam 110 bin TL ödülün dağıtılacağı ve 6 kategoride yapılacak yarışmada finale kalan 50 proje de sergilenecek. Dereceye girenlerin dışında finale kalan tüm projelere mansiyon ödülü verilecek. Yarışma kategorileri 'Çocuk Mucitler', 'Genç Mucitler', 'Usta Mucitler', 'İnsansız Hava Araçları', 'Drone' ve 'Autodesk 3B Tasarım ve Mühendislik' olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak '3 boyutlu Tasarım ve Mühendislik' kategorisi de Science Expo Proje Yarışması kapsamında yer alacak. Bu yarışma kategorisiyle ülkemizdeki endüstriyel tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilerimize destek verilmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Dünya rekoru Bursa'da

Geçen yıl düzenlenen yarışma hakkında da bilgi veren Altepe, "Yarışmada finale kalan 4 proje patent aldı, 3 proje ticarileştirildi, 2 proje başka yarışmalarda da ödül aldı, 2 proje sahibi çalıştığı kurumlarda terfi aldı, bir proje melek yatırımcı buldu ve bir proje sahibi projesi sayesinde iş sahibi oldu" dedi.



Geçen yıl Bilim Şenliği'ni 175 bin kişinin ziyaret ettiğine değinen Altepe, aynı şenlikte 78 bin 500 kişinin ise atölye çalışmalarına katıldığını ve rakamın bu yıl artmasını amaçladıklarını vurguladı. Geçen yıl ki etkinlikte 42 dakikada 3 bin 417 kişinin aynı anda yaptığı atölye çalışmaları ile 'dünya rekoru' kırıldığını kaydeden Altepe, 78 ilden toplam bin 120 başvurunun geldiği proje yarışmasında da toplamda 102 bin TL'nin sahiplerini bulduğunu ve zeka sporu mangala oyunun turnuvasının ise 4 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.