Genç işsizlik oranının düşürülmesi hedefleniyor

18 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) – İŞKUR tarafından düzenlenen projenin ilk aşamasında işyerlerinde istihdam edilebilecek gençlerin eğitim ve yaş kriterleri belirlenecek. Ardından gençlerin işbaşı eğitim programına katılımları sağlanacak.

İşbaşı Eğitim Programı; imalat/bilişim sektöründe 6 ay; geleceğin mesleklerinde 9 ay, diğer sektörlerde 3 ay düzenlenecek. İşyerlerinin mevcut çalışan sayılarını korumaları şartı ile program sonunda genç katılımcılar istihdam edilecek. Zorunlu istihdam süreci olarak tanımlanan bu istihdam dönemi sonunda işyerinin işgücü maliyetini azaltmak için net asgari ücretin yüzde 50’si kadar tutar, İŞKUR tarafından karşılanacak.

Genç beyaz yakalı katılımcıları; programa dahil ederek ücret desteğinden yararlanmak isteyen işyerlerinin zorunlu istihdam sürecinin tamamlanmasını izleyen en geç 45 işgünü içerisinde İŞKUR’a başvurarak İsteğe Bağlı İstihdam Sözleşmesi’nin imzalaması gerekiyor. İşverenler, işbaşı eğitim programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısına eşit veya bu sayıdan fazla sigortalı çalıştırdıkları aylarda destekten faydalanabilecektir. Öte yandan SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve yapılandırılmamış vergi borcu bulunan işverenler destekten faydalanamayacak.