Genç TABA Amcham ile ABD'nin kapılarını aralayacak

03 Ekim 2018

Sabiha Toprak

Türk- Amerikan İş Adamları Derneği -Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA - AmCham),Genç TABA AmCham Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu” 1987 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş “KAMU YARARINA HİZMET“ veren bir sivil toplum kuruluşudur. Amerikan Ticaret Odası’nın Türkiye Temsilcisi olan kuruluşumuz Türkiye'de; İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da, Amerika Birleşik Devletleri'nde; Washington, Chicago ve New York Temsilcilikleri ile faaliyet göstermektedir.

Genç TABA AmCham Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu” yeni yönetimi 13 genç isimden meydana geldi. ABD ile ülkemiz arasında devam etmekte olan hassas ilişkilere, pozitif ivme sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini belirten Başkan Küçükşabanoğlu, Genç TABA AmCham olarak, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ve tüm bunların yanında Türkiye ve ABD arasındaki tarihsel dostluğun değişen dünya şartlarında daha da pekiştirilmesini ve her iki ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel yararına olacak şekilde geliştirilmesi adına harcanan çabaya genç bir soluk getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemize daha çok yabancı yatırımcının gelmesi açısından önemli bir misyon üstleneceğiz. Bunun yanı sıra girişimcilik projeleri ile ihracatı artıracak stratejiler üzerinde de çalışacaklarını belirtti.

Genç Türk Amerikan İş Adamları Derneği (Genç TABA AmCham) Yönetim Kurulu nu oluşturan isimler

1- Başkan : Zafer KÜÇÜKŞABANOĞLU

2- Başkan Vekili : Murat KEÇECİLER

3- Başkan Yardımcısı : Kaan Turgut ÖZAL

4- Başkan Yardımcısı : Yaşar Civan ŞAHİN

5- Başkan Yardımcısı : Mehmet Talat YILMAZBİLEN

6- Genel Sekreter : Ersin BAŞYILDIZ

7- Yönetim Kurulu Üyesi : Bilal BİLİCİ

8- Yönetim Kurulu Üyesi : Seda SUNA

9- Yönetim Kurulu Üyesi : Aysen Gizem GÜNSEV

10- Yönetim Kurulu Üyesi: Halil Mert TANYEL

11- Yönetim Kurulu Üyesi : Selman YÜCEBIYIK

12- Yönetim Kurulu Üyesi : Ahmet GÜLTAN

13- Yönetim Kurulu Üyesi : Cihan MISIRLI