'İhracat potansiyeli olan KOBİ'leri desteklemeliyiz'

07 Ağustos 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 2018 yılının ilk 5 aylık döneminde dış ticaret açığının 35 milyar dolara ulaştığını, bu açığı kapatmanın yolunun KOBİ’lerin desteklenerek ihracat yapacak düzeye gelmeleri sağlamaktan geçtiğini söyledi. Seçimlerin sona ermesi ile büyük belirsizliklerin geride kaldığını ve bundan sonra daha güçlü bir ekonomik ortamın oluşturulması gerektiğini kaydeden Ömer Gülsoy, “Artık bütün dünya parasal geliştirmeyi bırakıp, sıkılaştırma programına yöneliyor. Bizim de artık parasal genişleme dönemini geride bırakmamız ve yapısal reformlara yönelmemiz gerekiyor” dedi.