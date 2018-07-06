İlk 100 içinde Kocaeli'den 19 firma

06 Temmuz 2018

Sabiha Toprak



Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan ve en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye sonuçlarını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ilk 100 içinde Kocaeli’den 19 firma olduğunu belirterek, çıkan bu sonucun ülkemiz verileriyle de örtüştüğünü söyledi.



Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye içinde yer alan Kocaeli firmalarını kutlayan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “ABD’de yayımlanan, dünyanın en itibarlı iş dergilerinden biri olan ve referans kabul edilen Fortune, 2008 yılından bu yana ‘Fortune 500’ markasıyla ülkemizin en büyük şirketlerini açıklıyor. Türkiye’deki değer zincirinin bir ifadesi ve ülkemiz için bir prestij göstergesi olan Fortune 500 listesinde ilk 100 içerisinde ilimiz bu yıl 19 firma ile temsil edildi.” dedi.



Kocaeli’de faaliyet gösteren 19 firmanın, 100 şirketin toplam net satışlarının yüzde 28’ini oluşturduğunu belirten Zeytinoğlu, “İlimizde faaliyet gösteren bu kuruluşlar 234.9 milyar liralık net satışları ile listede yer alan 100 şirketin toplam net satışlarının yüzde 28’ini oluşturuyor. Açıklanan bu sonucun ülkemiz verileriyle de örtüştüğünü görüyoruz. İlimizde bulunan TÜPRAŞ 53.9 milyar lira net satış geliriyle bu yıl da listenin ilk sırasında yer alırken ilk on içerisinde beş firmamızın yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Buradan tüm firmalarımızı kutluyoruz.” dedi.