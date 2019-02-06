İnegöl, ortak akıl için bir araya geldi

06 Şubat 2019

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen yemekli toplantıda İnegöl’ün gelişimi ve kalkınması noktasında atılması gereken adımlar ile ilçenin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılırken İnegöl’ün menfaatleri doğrultusunda ortak hareket edilmesi yönünde kararlar alındı.

Her iki ayda bir düzenlenmesi kararlaştırılan Ortak Akıl Toplantılarında İnegöl’e fayda sağlayabilecek projelerde tek vücut olarak lobicilik yürütülmesi ön plana çıktı. Bunun yanı sıra İnegöl’ün sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlarına tüm dinamiklerle birlikte çözüm üretileceği ifade edildi.

Toplantı esnasında bir konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bu toplantı, İTSO ile birlikte İnegöl ekonomisine yön veren odalarımızın ve derneklerimizin ilk defa bir araya geldiği bir toplantı olma özelliğini taşıyor. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamızda 4 bin 200 kayıtlı üyemiz var, esnaf odalarımızda 6 bin civarında üye var ve toplamda 10 bini geçen esnafı temsil eden derneklerimizin başkanları burada bulunuyorlar. Bu gücün sosyal ve ekonomik hayatta birbirleriyle ilişkileri bulunuyor. İnegöl şehrinde ekonomik ve yapısal sorunlar gibi ilçemizi ve esnafımızı ilgilendiren olumlu veya olumsuz her türlü konuda bir olup birlikte hareket etme düşüncesindeyiz” dedi.