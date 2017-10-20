İnnova Bedding, doğal ürünlerle pazar ağını genişletmek istiyor

20 Ekim 2017

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - İnnova Bedding; yatak imalatı yapan firmalara yönelik doğal ve organik malzemelerden üretilen latex, at yelesi, kaşmir, pamuk, kuzu ve koyun yünü, alpaka, ipek ve deve yünü gibi malzemelerin tedariğini sağlıyor. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan firma, bunun yanı sıra teknoloji ile uykuyu birleştiren ithal inovatif yatak malzemelerini de müşterilerinin hizmetine sunuyor. Öte yandan yatak ve tekstil alanında faaliyet gösteren firmalara yönelik Uluslararası ticaret ve yönetim danışmanlığı ve networking hizmeti de sağlayan firma, yakın zamanda bünyesine doğal yay , dijital göstergeli uyku performansı takibi sağlayan malzemeleri de ekleyerek ürün çeşitliğini artırmayı planlıyor.

Tüm ürün gruplarında doğal yatak malzemelerini tercih ettiklerinin altını çizen firma sahibi Önder Honi, 20 yıllık sektör deneyimlerinin ardından 2015 yılında, Kayseri OSB’de faaliyetlerinin başladığını anlattı. Yatak üreticileri için Türkiye’de üretilmeyen ürünleri Avrupa, Uzakdoğu ve Kuzey Amerika’dan getirdiklerine işaret eden Honi, birçok markanın partnerliğini Türkiye’den Hindistan’a kadar yapabildiklerini söyledi.

Henüz yeni bir firma olmalarına rağmen Katar, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Ermenistan, Umman, Avusturya, Almanya, Moritanya, Bosna Hersek ve İran gibi ülkelere ihracat yaptıklarını duyuran Önder Honi, “Öte yandan iç pazarda iki adet alt bayiimiz bulunuyor. İç pazardaki müşterilerimiz daha çok, üst kalitede yatak üreten firmalar. Ayrıca 2016 yılında, Kayseri OSB’ye yeni bir ofis açmıştık. 2017 yılında ise yeni bir depo açarak, ithal ettiğimiz ürünleri depolayacağız. Bu yıl iki yeni distribütörlük anlaşması daha imzaladık. Ortadoğulu bir firma ile anahtar teslimi fabrika yapım işi görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu. Global anlamda büyümek için fuarlara katıldıklarını dile getiren Önder Honi, “Her yıl yüzde 40 büyüme planlıyoruz” diye konuştu.