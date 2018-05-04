İnnova Bedding, inovatif ve doğal ürünlerle büyümeyi hedefliyor

04 Mayıs 2018

DİLEK FİDAN

KAYSERi - Yatak sektöründe 20 yılı aşkın süredir faaliyette olan İnnova Bedding, sektörün ihtiyacı olan makine ve malzeme ihtiyacını karşılıyor. Firma sahibi Önder Honi, “Türkiye’de üretilmeyen bazı inovatif ve doğal ürünleri yurda getirip, yatak endüstrisindeki malzeme üreticileri ile hem rekabet etmeden hem de onlara inovatif ve doğal yatak malzemeleri sunmak amacıyla yola çıktık. Bir İtalyan, bir Hollandalı, bir Yunan, bir İngiliz ve bir de Kanadalı firmanın Türkiye’de ve bölgedeki 32 ülkede partnerliğini ve distribütörlüğünü yapıyoruz” dedi.

Geliştirdikleri malzemeleri Türkiye’nin en büyük 10 yatak üreticisinden altısına verdiklerini ifade eden Honi, ayrıca butik ve üst kalite yatak üreten küçük ve orta ölçekli müşterilerinin de bulunduğunu vurguladı.

Doğal ürünlerin yanı sıra hava geçirgenliği yüksek, yeni tip ürünler geliştirdiklerini dile getiren Önder Honi, “Innova Bedding’in Labirent isimli ürünü gibi hava geçirgenliği olan, çocuk boğulmalarını önleyecek derecede geçirgenliğe sahip olan, ayrıca yatak yaralarını önleyecek şekilde esnekliğe sahip ürünler trend olacak” diye konuştu. İki yeni ürün getirmeyi planladıklarını açıklayan Honi, “Bir tanesi yatakta akıllı gözlemleme sistemi. İnsanların yataktaki hareketlerini algılayan sensörler içeren ürünümüz; insanların nabzını, kalp atışını, vücut ısısını, hatta uyku süresini ölçen, bunları raporlayan bir sisteme sahip. Hem ev tipi yataklarda hem de hastane yataklarında, kalp atışı standart dışına çıktığında hemşiresine ya da doktoruna bir alarm gönderen yeni bir ürünümüz var” dedi.