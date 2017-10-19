Japon TOYO Ink, Manisa'yı 3 kıtanın üssü yapacak

19 Ekim 2017

AHMET USMAN

İZMİR - Geçen yıl DYO Matbaa Mürekkepleri’nin çoğunluk hisselerini alan Japonya merkezli Toyo Ink Group, 2017’nin ilk 6 ayında ihracatını yüzde 100 artırdı. Ayrıca şirket, ihracat yaptığı ülke sayısını da 5’ten 15’e yükseltti. Şimdi de Manisa’daki fabrikasını Doğu ve Batı Avrupa, Afrika, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Batı Asya ve Ortadoğu bölgesinin üretim üssü haline getirmek için ilk adımlarını attı.

Toyo Ink Group’un dünyada 24 ülkede, 80 şirket ile faaliyet gösterdiğini ve faaliyetlerinin yüzde 85-90’lık kısmını Japonya ve Asya Bölgesi’nde gerçekleştirdiğini ifade eden Toyo Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli, “Dünya genelinde 10 binin üzerinde çalışanımız bulunuyor. Türkiye’de ise 44 bayimiz ve 4 farklı şehirde satış ofisimiz var. Gazete ve magazin, tabaka ofset, fl ekso ve rotogravür mürekkepleri ile metal ambalaj sistemleri olmak üzere dört farklı sektörde üretim yapan tek şirketiz. Ayrıca Toyo Ink Group bünyesinde bulunan laminasyon tutkalları ve UV mürekkeplerinin Türkiye’deki satış ve dağıtım faaliyetlerini de yürütüyoruz” dedi.

Türkiye ambalaj sektörünün her yıl ortalama yüzde 5 civarında büyüdüğünü dile getiren Benli, “Büyüme beklentimiz satışlarımızın minumum yüzde 10 artması Ayrıca Manisa’daki fabrikamızda Ar&Ge Merkezi’mizi kurarak sektörümüzde bir ilke imza atmış olduk” diye konuştu.Toyo Ink Group’un Doğu ve Batı Avrupa, Afrika, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Batı Asya ve Ortadoğu’yu kapsayan geniş bir coğrafyada büyüme hedefleri olduğuna dikkat çeken Benli, “Bu doğrultuda ülkemizi bu bölgeler için bir üretim üssü olarak düşünüyor. 2015- 2016’da büyüme rakamımız yüzde 12 olurken 2016-2017 büyüme rakamımız yüzde 21 olarak gerçekleşti. Ana hedefimiz ihracat pazarındaki payımızın artırılarak döviz girdisi ve yatırımlarımıza kaynak yaratmak. Bu kapsamda baktığımızda elde ettiğimiz sonuçlar son derece tatmin edici. 2017 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat satış rakamlarımız yüzde 100’ün üzerinde arttı” dedi.

2018’de hedef Rusya, Tunus, Cezayir ve Fildişi Sahili

İhracat ekiplerinin 7 kişiden oluştuğunu anlatan Yakup Benli, “Çalışmalarımızı sektörel değil bölgesel ve ülke bazlı sürdürüyoruz. Sheet-fed, likit ve veb ofset mürekkepleri en çok satış yaptığımız ürün grupları. Hali hazırda en büyük pazarımız Türk Cumhuriyetleri, İran ve Mısır. Geçen sene 5 ülkeye ihracat yapabiliyorken Yunanistan, Ukrayna, Suudi Arabistan, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı ülkelerin portföyümüze katılması ile bu sayıyı 15’e çıkardık. İhracat geçen sene toplam satışlarımızdan yüzde 5 pay almışken, bu yıl ilk 6 ayda bu rakam yüzde 14’e çıktı. 2018’de yüzde 17’ye, 19’da yüzde 20’ye çıkarmayı planlıyoruz. Hedef bölgelerimiz Avrupa, Rusya, Kuzey ve Batı Afrika. Önümüzdeki yıl Tunus, Rusya, Cezayir ve Fildişi Sahili gibi ülkeleri de ihracat yapmayı hedefl iyoruz. Özellikle Afrika büyüme potansiyelinin yüksek olduğu bir bölge ve yakın gelecekte buraya yoğunlaşmayı planlıyoruz. Bu sebeple Afrika’nın önemli fuarlarından Propak 2017’ye katılacağız. Hedef bölgeler ve pazarlarda orta vadede farklı yatırımlarla mevcudiyetimizi korumayı ve satışlarımızı artırmayı hedefl iyoruz” diye konuştu.

En önemli 2 sorun fikri mülkiyet ve fiyatlar

Sektörün en önemli iki sorununu fikri mülkiyetin korunması ve fiyatlar olarak sıralayan Yakup Benli, “Ar-Ge ve Ür-Ge’ye ciddi kaynak ayıran bir firma olarak yaptığımız çalışmaların yasal çerçevede yeterince korunmaması yıllar boyu emek ve para harcayarak geliştirdiğimiz ürünlerin çok kısa sürede daha küçük işletmeler tarafından taklit edilmesine neden oluyor. Bu da bizi zor durumda bırakıyor. Mevcut yasaların Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen şekilde revize edilmesi ve denetimlerin artırılması lazım” dedi. Sektörün bir diğer sorununun fiyatlar olduğunu belirten Benli, “Pazarda ambalaj üreticileri öncelikle satınalma maliyetlerini iyileştirme çalışmaları yaptılar, akabinde üretim verimliliği çalışmaları, lojistik kanallarının verimliliği çalışmaları ve hatta yeni makine yatırımları ile kapasite ve hız artışı yaratarak maliyetlerini de daha düşük seviyelere çekmeye çalıştılar. Bunlar kısa vadede sonuçlar verse de rekabetin devam etmesi ve Polonya, Çin, Hindistan gibi ülkelerin Avrupa pazarına ilgisinin artarak devam etmesi ile başladığımız noktaya geldik ya da çok kısa sürede tekrar aynı noktaya geleceğiz” dedi.

Ar-Ge için 1.3 milyon TL'lik yatırım

Ar-Ge çalışmalarında verimlilik ile gıda güvenliği ve çevreye duyarlı ürün gruplarına yüksek öncelik verdiklerini vurgulayan Benli, şunları söyledi: “2016 -2017 yılında yaptığımız çalışmalar ile uluslararası regülasyonlara da uyum sağlayan 3 yeni mürekkep serimizi müşterilerimizin kullanımına sunduk. Ürünleri piyasaya sunduğumuz ilk altı ay içerisinde yüzde 6’lık iç piyasa pazar payına sahip oldu.” Benli, “Toyo Matbaa Mürekkepleri olarak Ar-Ge’ye ayırdığımız bütçe yüzde 2,5 seviyelerinde. 2018’de yaklaşık 1.5 milyon TL’lik yeni makina ve ekipman yatırımı ile Ar-Ge kabiliyetimizi güçlendireceğiz.. Ar-Ge ve ihracat departmalarına yaptığımız yeni işe alımlar ile 2016 ve 2017 yılında çalışan sayımız yüzde 22 arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve A.T. Kearney’nin işbirliği ile gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programına katıldık. 2016 da İnovaLİG’de ‘İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü’ kategorisinde 761 şirket arasında 2’nci olmayı başardık. Bu derece mürekkep sektöründe bir firmanın aldığı en yüksek sonuç” dedi.