Kadın mucit, öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için yazılım geliştirdi

03 Mayıs 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayserili kadın girişimci Günet Eroğlu, HMS isimli firmasında öğrenme güçlüğü (disleksi) yaşayan çocuklar için "Auto Train Brain" adlı bir yazılım geliştirdi. Dünyada ilk defa nörogeribesleme ile çoklu duyu öğrenmeyi mobil platformlarda birleştiren mobil yazılım, çocuklara rahat öğrenmeyi sağlamayı hedefliyor. Erciyes Teknopark yerleşkesinde bulunan Sera Kuluçka Merkezi çıkışlı olan ve fon desteği de alınan yazılım, şu an Android üzerinde Google Play Store'dan ücretsiz olarak dünyanın her yerinden indirilebiliyor. Türkiye'de yüzde 74; ABD'de yüzde 5, Nijerya'da yüzde 5, Hindistan'da yüzde 5 ve Vietnam'da yüzde 5 oranında kullanıcı ile buluşan yazılım, bu ayın sonunda ise iOS üzerinden indirilebilecek.

Disleksinin, bağışıklık sistemi problemlerine dayanan bir beyin durumu olduğunu ve kendi oğlunun da benzer bir sorunu yaşadığını anlatan Günet Eroğlu, disleksi için dünyada başka mobil yazılımlar da olduğunu, ancak kendi yazılımının nörogeribesleme ile çoklu duyu öğrenmeyi mobil platformlarda birleştiren sofistike, ancak kolay kullanımlı bir ürün olduğunu söyledi. Ayrıca, bu ürünü kullanmanın herhangi bir yan etkisi, kullanıcı tarafından kötüye kullanımının söz konusu olmadığını anlatan Eroğlu, "10-15 dakika beyin eğitiminden sonra yapılan alfabe ve öğrenme çalışmaları daha büyük fayda sağlıyor ve uygulamaya entegre olarak, şu anda alfabeyi öğreten uygulama bulunuyor. Ürün 21 kez ve daha fazla kullanımda, bilişsel kapasitenin artırılmasında pozitif gelişme sağlanıyor. Üründen maksimum fayda sağlanabilmesi için 3 ile 6 ay süresince duzenli olarak haftada en az 3 gün 15 ile 20 dakika olarak evde kullanımı gerekiyor" dedi.

Veri toplanıyor, bir kaç ay içinde deneme başlayacak Çalışmalarını İzmir Karşıyaka, İstanbul Beykoz, İstanbul Impact Hub Levent ve Kayseri Erciyes TTO'da sürdürdüklerini dile getiren Eroğlu, "Kampanyalarımıza katılmak isteyen disleksik çocuklarla ilgili liste oluşturma aşamasındayız. Bir kaç ay içerisinde, disleksik çocuklar üzerinde AutoTrainBrain 20+ seans olarak denenmeye başlanacak" diye konuştu.