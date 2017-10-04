Kayseri OSB'de fuar alanı, GES gibi önemli yatırımları hayata geçiriyoruz

04 Ekim 2017

TAHİR NURSAÇAN - Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı

Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek Kayseri OSB’ye gerekse şehre hizmet verecek önemli yatırımları devreye aldık. Artık boş parseli kalmayan ve genişleme imkanı olmayan Kayseri OSB’de önceliğimizi bölge yatırımcılarının işlerine fayda sağlayacak projelere verdik.

Sanayicilerimizin katma değerli üretim modeline uyum sağlamaları, yeni pazarlar bulmaları gibi konularda yardımcı olabilecek alanlara yatırım yapıyoruz.

Yaklaşık 51 MW’lık güce sahip GES santrali yatırımımızı tamamladık ve geri dönüşlerini almaya başladık. Bu yatırımımızla aylık yaklaşık 4 milyon TL Kayseri OSB’nin bütçesine katkı sağladık. Türkiye’de örnek, ölçek olarak tek parçada yapılmış en büyük yatırımlardan birini tamamladık. büyük bir yatırım. Bu yatırımızın faydaları bölge yatırımcılarına da yansıyacak. Bir diğer önemli yatırımımız Kayseri’yi uluslararası ölçekte bir fuar alanına kavuşturmak adına başlattığımız proje oldu. Toplamda 150 bin metrekare alana ulaşacak fuar alanımızın 18 bin metrekarelik bölümünü kısa sürede tamamlayacağız. Kayseri OSB’nin içinde yer alan fuar alanımızın tamamlanması ile Kayseri’ye yakışır bir fuar alanına kavuşmakla birlikte iş dünyasına yeni pazarlar açacak, ihracatına katkı sağlayacak bir imkanı da sunmuş olacağız.

Kayseri’de 2017 ihracatımız pozitif yönde seyrediyor. İhracatçılarımızın olumlu seyrinde cumhurbaşkanının çağrısı üzerine başlatılan istihdam seferberliği, faizlerin indirilmesi, enerji, ulaşım ve diğer büyük yatırımlara olan kararlılık, hükümetin varlık fonu, teşvik paketleri etkili oldu. Ayrıca milyonlarca mükellefin devlete olan vergi, SSK prim borçlarını yeniden yapılandırılıp, piyasalara güven aşılanması ve diğer vergi politikaları, 2017’nin ilk çeyreğine ait yüzde 5’lik büyüme rakamı gibi umut verici sinyallerin görülmeye başlaması ve daha birçok konuda hızla alınan tedbirler sayesinde asıl gündeme, yani ekonomiye odaklanılması konusunda önemli mesafe kat edildi. İş dünyası olarak, hükümetin 2023 hedeflerini gerçekleştirme noktasında ekonomik reform odaklı, yatırım hamlelerinin devam ettiği, demokratikleşme, güven, istikrar ve ekonomik refahın devamlılığının sağlanacağına inancımız tamdır.