Kayseri, uluslararası fuarına eylülde kavuşuyor

06 Haziran 2018

MAHMUT SABAH

KAYSERİ - Kayseri eylül sonunda uluslararası niteliklere sahip fuar ve kongre merkezine kavuşuyor. OSB’de inşaatı süren fuar ve kongre merkezinde ilk etap yapım çalışmalarının sonbaharda biteceği ve çağdaş çizgiler taşıyan kompleksin etkinliklere hazır hale getirileceği bildirildi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan “Kayseri için fuar kaçınılmazdı. Biz bölge yönetimi olarak bu eksikliği gidermeye karar verdik ve kente yaraşır bir fuar için Kayseri Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi AŞ’yi kurduk. Komleks için gerekli alanın tahsisi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapıldı. Temeli 2016 yazında atılan projede ilk etap yatırım çalışmaları eylülde tamamlanıyor, ardından diğer bölümlerin inşaatı başlıyor” dedi.

Kayseri OSB ‘de son üç yılda 400 milyon TL’lik yatırım yapıldığını belirten Nursaçan, "İki önemli yatırımı, fuar ve kongre merkezi ile Güneş Enerji Santrali’ni yaptık. Kurulu gücü toplamda 51 milyon MW’ye varan 4 ayrı santral 930 bin metrekare alan üzerinde kuruldu. GES için 193 milyon TL’nin üzerinde harcama yapıldı. Bölgedeki firmaların enerji ihtiyacının yüzde 20’siini bu santralle karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Fuar ve kongre merkezine 100 milyon TL

Fuar alanını ise kendi imkanlarımızla planladık ve yatırım başlattık. Fuar ve kongre merkezinin yatırım maliyeti 100 milyon TL’yi buluyor. İlk holün inşaatı bitti. Bunu diğer üç holün yapımı izleyecek. Alacağımız 11.5 milyon TL hibe ile ikinci hole başlıyoruz. Kısacası, eylül sonunda birinci holümüz devreye girecek. Hedefimiz farklı sektörlerde yılda 9 fuar düzenlemek. Bunun Kayseri ekonomisine katkısı tartışılamaz. Fuar için büyüme alanımız var. İlerleyen süreçte ihtiyaç durumuna göre alanı daha da genişletebiliriz” diye konuştu.

Her yıl 9 fuar etkinliğine sahne olacak

Verilen bilgiye göre, fuar kapalı tip. 200 bin metrekarelik alan üzerinde inşa ediliyor. Altyapı çalışmaları Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan (ORAN) hibe destekli proje için toplam 100 milyon TL’lik harcama yapılıyor. Fuar, yatırım alanının 150 bin metrekarelik bölümünde yer alıyor. Kalan 50 bin metrekarelik bölümde ise otel, kongre merkezi ve toplantı salonları var. Nursaçan, Kayseri Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi’ni, kentteki fuar alanları yetersiz kaldığı için gündeme taşıma gereği duyduklarını kaydederek şunları söyledi: “Kayseri OSB 24 milyon metrekareye yayılan konum alanı, değişik sektörlerde üretim yapan bin 184 firması, bu işletmelerdeki 74 bin çalışanı ile önemli bir üretim merkezi. Bölgede üretim için ayda 100 milyon kilowat/saat enerji tüketiliyor. Kısacası Kayseri OSB, altyapı sorunu bulunmayan, kendini çoktan kanıtlamış Türkiye’nin önde gelen üretim üslerinden biri. Üretiyor, ürettiklerini iç ve dış pazarlarda satarak, ekonomye katma değer sağlıyor. Rekabette sürdürülebilirlik kalite ve tanıtım gerektirir. Üründe tanıtım bugün değişik etkinliklerin yanı sıra fuarlar aracılığı ile yapılıyor. ‘Fuar olmazsa olmaz’ dedik, Kayseri için tam donanımlı bir proje geliştirdik. Şimdi bu projeyi noksansız olarak hayata geçirmenin gayreti içindeyiz. Amacımız, her yıl farklı sektörlerde 9 ayrı fuar açmak ve burada üretilen ürünlerin tanıtım ve satışına katkı sağlamak.”

‘Öncelikli hedef istihdamı artırmak’

Kayseri OSB’de 2023 hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalardan da söz eden Nursaçan, öncelikli hedefin istihdamı artırıcı çalışmalar yapmak olduğunu söyledi. Nursaçan, “Üretim ve ihracatta atılan her adım bu alanlarda büyüme yakalamamızı sağlıyor. Bu, Kayseri ili ortalamasının üzerinde gerçekleşen sigortalı sayısı ekonomik büyüme doğrultusunda sigortalı sayımızda da artış eğiliminin devam ettiğinin bir işareti. İşçi çalıştıran işyeri sayısındaki genel eğilim yukarı yönlü olarak devam ediyor. OSB olarak uygulamaya dönük, büyük ve örnek projelerle, hükümetimizin belirlemiş olduğu 2023 ihracat hedeflerini yakalamada yatırım, üretim, istihdam ve ihracata odaklı ekonomik kalkınma için çaba harcıyor, elden gelen her türlü gayreti göstermekten geri durmuyoruz” dedi.