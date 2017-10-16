Kayseri'yi dünyaya tanıtıyor

16 Ekim 2017

Dilek FİDAN

KAYSERİ - Kayseri'yi dünyaya tanıtmaya devam eden ulusal ve uluslararası alanda yaptığı tanıtım ve pazarlama çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını aktaran Radisson Blu Hotel Kayseri Satış ve Pazarlama Direktörü Menderes Karaküçük, gelecek yıla ilişkin konaklama ve toplantı rezervasyonlarını almaya başladıklarını ve 2018 yılından umutlu olduklarını açıkladı.

Şehrin "turizm elçisi" olarak Kayseri'yi dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını söyleyen Karaküçük, "Otel olarak, Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı olduk. Ulusal ve uluslararası alanda yapmakta olduğumuz, tanıtım ve pazarlama çalışmaları meyvelerini verdi. Bu yıl ilk defa kayak sezonu haricinde de turistler gelmeye başladı. 65 bin geceleme yapacağımızı tahmin ediyoruz. Bu da yaklaşık olarak 98 bin kişi ediyor. Misafirlerimizin yüzde 25'i yabancı, yüzde 75'i ise yerli konuklar. Kayseri'de konaklama yapan yabancı misafirlerin yüzde 80'lik kısmı da, otelimizde konaklıyor. Konaklamanın yanı sıra, geçen yıla göre, banket organizasyonlarında yüzde 36 büyüyen otelimiz, yılda 350 kişi ve üzeri katılımcının olduğu, 100'ün üzerindeki organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. 2018 yılı için de talepleri almaya devam ediyoruz ve birçok kesinleşmiş organizasyona ev sahipliği yapacağız" dedi.

"Kayak ve sömestre sezonunda yüksek doluluk yakalıyoruz"

Kayak sezonunda bu yıl yüzde 86 doluluğu yakalayan otelin, sömestr döneminde ise yüzde 94 doluluk rakamlarına ulaştığını belirten Menderes Karaküçük, şunları kaydetti:

"Otelimiz açıldığı tarihten itibaren kalitesi ve hizmet standardı ile yüksek kaliteye önem veren kitleleri Kayseri'ye çekiyor. Özellikle, kayak sezonunda Avrupa'daki lüks tesisleri tercih eden kesim, kayak yapmak için Kayseri'ye gelmeye başladı. Bu sebeple, Avrupa'ya giden dövizin bir kısmı, Kayseri'ye gelmek suretiyle ülkemizde kalıyor" diye konuştu.

'Kayseri'nin keşfi için özel konaklama paketleri hazırlıyor'

Şehirde gerçekleşen bütün tanıtım faaliyetlerine destek olmaya çalıştıklarını anlatan Menderes Karaküçük, aynı zamanda yerli ve yabancı gazetecileri, bloggerları, dünyaca ünlü fotoğrafçıları ağırladıklarını söyledi.

Kayseri'nin keşfedilmesini sağlamak için özel konaklama paketleri hazırladıklarını ifade eden Menderes Karaküçük, konuşmasına şöyle devam etti:

"Amerika'da bulunan (50 m.) Niagara Şelalesi'den, 20 metre daha yüksek olan dünyanın en yüksek 2. set şelalesi 70 metrelik yüksekliğindeki Kapuzbaşı Şelalesi ve bir milyon kuş popülasyonu ve 365 farklı kuş türüyle dünyanın en büyük 5. kuş cenneti olan Sultansazlığı Kuş Cenneti, Kayseri sınırları içerisinde bulunuyor. Bu yaz Sultansazlığı paketimizden, 7 fotoğrafçı yararlandı. Fotoğrafçılardan bir tanesi yurtdışında sadece Sultansazlığı fotoğraflarından oluşan bir sergi açtı. İstatistiklerde, çok küçük bir rakam olarak görünse de, gelecek için çok umut verici bir başlangıç. Nitekim, hazırladığımız diğer paketlere de ilgi yüksek. Görüştüğümüz yerli ve yabancı acentalar, Kayseri için kayak paketi programının yanı sıra, Kültür turizmi programı yapmak için de çalışıyor. Bunlardan birisi kayak sezonunda, diğeri ise Mart, Nisan, Mayıs ve Kasım, Aralık aylarında yapılacak olan kültür turları paketleri olacak" diye konuştu.