“Kenti ortak akılla yönetmek üzere yola çıktık”

09 Kasım 2018

Esra ÖZARFAT

BURSA - Osmanlı’nın şehircilik geleneğini başlattığı yer olan Bursa’yı sivil toplum kuruluşlarından siyasi partilerine kadar ortak akılla yönetmek üzere 1 yıl önce yola çıktığını hatırlatan Başkan Aktaş, şehrin ana sıkıntısı olan ulaşım konusunda acil eylem planını devreye soktuklarını, hızlı ve etkin bir çözüm arayışına girdiklerini ifade etti. 14 noktada akıllı kavşak uygulaması, 29 kavşakta düzenleme, şerit genişletme ve şerit ilaveleri gibi çalışmalarla trafiğe yüzde 40 oranında bir rahatlama getirdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, toplu taşımayı teşvik için raylı sistemde yüzde 27’ye varan indirimler ve metro istasyonları ile asansörlerde iyileştirmeler yaptıklarını kaydetti. Burulaş bünyesine katılan 26 mikrobüs ve 50 otobüs ile toplu ulaşım filosunun yaş ortalamasını gençleştirdiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bir diğer hassasiyetimiz de tasarruf oldu. Araç iadeleri, şoförsüz araçlara geçiş, otobüs kiralamalarına getirilen çözüm ve akaryakıt kullanımı gibi düzenlemeler neticesinde ilk 8 ayda 12 milyon TL tasarruf elde edildi” dedi.

Altyapıya dev yatırım

Kentin altyapısının daha sağlıklı hale getirildiğini ifade eden Başkan Aktaş, son 1 yılda 469 kilometre içmesuyu hattı, 60 kilometre yağmur suyu hattı, 2,5 kilometre dere ıslahı, 34 adet su deposu, 87 bin ton asfalt yama, 96 bin ton asfalt kaplama ve 6,5 milyon metrekare sathi kaplama imalatı yaptıklarını söyledi. Toplam 201.5 milyon TL’lik yatırımla Tatkavaklı ve Çan içme suyu arıtma tesisleriyle Mustafakemalpaşa, Küçükkumla, Akçalar, Mudanya ve Kurşunlu atık su arıtma tesisleri hizmete alındığını dile getiren Başkan Aktaş, yapımı tamamlanan Kestel içme suyu arıtma tesisinin de önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını belirtti. Herkesin hayat pahalılığı ve fiyat artışını konuştuğu bir dönemde su fiyatlarına toplamda yüzde 20’lik indirim uyguladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Muradiye Su Şişeleme Tesisinde üretimi başlattık. Su ve altyapı hizmetlerinin daha iyi şartlarda verilebilmesi hedefiyle yeni hizmet binaları kazandırdık” diye konuştu.

Yeşil Bursa için projeler

Daha yeşil, daha sağlıklı bir Bursa için; sultan 2. Murat parkı, Kiremitçi Mahallesi Sinan Bey Camii önü parkı, ve İznik Çakırca mahalle parkı gibi çalışmalarla Bursa’nın yeşil özelliğini güçlendirdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, İnegöl katı atık depolama alanında metan gazından elektrik üretecek tesisin inşasına da başlandığını hatırlattı. Sahil düzenleme, deniz temizliği ve arıtma tesislerinin de devreye girmesiyle Mudanya ve Gemlik’teki 24 halk plajına bu yaz adeta akın olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, sahillerle ilgili çalışmaların kesintisiz şekilde devam ettiğini açıkladı.

İznik UNESCO yolunda

Tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılması yolundaki çalışmaların da aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Başkan Aktaş, “Bu noktada İznik’e ayrı bir önem veriyoruz. UNESCO Dünya Mirası aday listesinde olan İznik’in yakın zamanda asil listeye gireceğine inanıyorum. Bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırdık. İznik Bursa için çok önemli bir değer” dedi.

Yatırımlar devam ediyor

Eğitimden spora ve kültür sanata kadar her alanda yoğun bir faaliyet içinde olduklarının altını çizen Başkan Aktaş, 172 amatör spor kulübüne hiçbir ayırım yapmadan maddi destek ve malzeme yardımı yaptıklarını da sözlerine ekledi. Başkan Aktaş, ayrıca Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri, Gürsu Yaş Sebze Meyve İşleme ve Soğuk Hava Deposu, Tarihi İznik Surları, İstanbul Kapı Restorasyonu, Bursa Mevlevihanesi Rekonstrüksüyonu, Yenişehir Üst Örtü ve Cephe Sağlıklaştırma, Orhangazi Kültür Merkezi ve Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi gibi çalışmalarının da devam ettiğini dile getirdi.