Kızıl Elma, İzmir'deki ilk projesini 2019 Haziran'da teslim edecek

09 Şubat 2018

Beyza COŞKUNTÜRK

İZMİR – Kızıl Elma İnşaat, İzmir’deki ilk projesi olan Ulukent Kent Park Evleri’ni 2019 Haziran’da teslim etmeyi planlıyor. Projenin 288 daireden oluştuğunu dile getiren Ulukent Kent Park Evleri Satış Müdürü Orhan Öztürk, projenin, arsa alanın yüzde 75’inden fazla kısmını oluşturan açık sosyal alanlarıyla İzmir’de sosyal donatı açısından bir benzeri olmadığını söyledi.

Kızıl Elma İnşaat’ın Makine Mühendisi Şükrü Çamurlu ve ortağı İnşaat Mühendisi Efkan Aydemir tarafından 2010’da kurulduğunu belirten Öztürk, “Denizli, Burdur, Afyon ve Aydın’da projeler yürüttük. Bugüne kadar 220 bin metrekare yaşam alanı ve binin üzerinde konut, işyeri üretip teslim ettik. Şu anda da toplam 850 adet konut ve işyeri üretmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 400 bin metrekare yeni yaşam alanı üretmeyi hedefliyoruz. Böylece toplamda 600 bin metrekareden fazla yaşam alanı kurmuş olacağız. İzmir’deki ilk projemiz Kent Park Evleri oldu. Bu, Ulukent bölgesinin en büyük projesi. Estetik ve fonksiyonel açıdan en iyi çözümlerle farklı tasarımlar oluşturuyoruz. Ulukent’te Kent Park Evleri projemizi de bu bakış açısıyla şekillendirdik” ifadesini kullandı.

Haziran 2019’da teslim edilecek

İnşaatın Eylül ayında başladığını ve şu an yüzde 45 seviyesini geçtiğini anlatan Öztürk, “Kent Park Evleri 14 bin 400 metrekare arsada dört blok, çift giriş ve çift asansör, her katta 6 daire ve 12 kat olmak üzere toplam 288 daireden oluşuyor. Daireleri Haziran 2019’da teslim edeceğiz. Projemizin sosyal donatı açısından İzmir’de benzeri yok. Arsa alanının yüzde 75,7’si yani 10 bin 900 metrekaresi açık alan ve sosyal alan olarak değerlendirildi. İkisi kapalı ve ısıtmalı, ikisi açık olmak üzere toplam 600 metrekarelik 4 havuzumuz bulunuyor. Basketbol, voleybol, mini futbol, tenis kortu olarak kullanılabilen 2 sahamız var. Açık çocuk oyun alanları, yürüyüş,dinlenme ve peyzaj alanları da mevcut. Ayrıca her blokta cep sineması, fitness, kapalı çocuk oyun alanı, TV - playstation odası, jimnastik salonu, hobi faaliyet odası, mini golf sahası bulunuyor” şeklinde konuştu.

Farklı ülkelere de satış yapıyoruz

Kentpark Evleri dairelerinin 2+1, 3+1 açık mutfak, 3+1 olarak planlandığını anlatan Öztürk, her dairede 4’lü Franke ankastre set, iki klima, tüm pencere ve balkonlarda otomatik panjur yer aldığını söyledi. Öztürk, “Kentpark Evleri’nde 1+1 daire ve ticari alan yok. Aile yaşantısına önem veriyoruz. O yüzden de aileler bizi tercih ediyor. 3 ay önce yapılan lansman dönemimiz sonrasında 100’den fazla dairemizi sattık. Kat irtifaklı bağımsız bölüm daire tapusunu hemen veriyoruz. Farklı ülkelere de satış yaptık. Ulukent’e ve projemize yoğun bir ilgi var. Müşterilerimize avantajlı faiz oranları ve farklı sürprizlerle kampanyalar yapacağız. Yüksek kira ve yüksek prim getirisiyle yatırımcılara özel fırsatlar sunuyoruz” dedi.

Kent Park Evleri’ne ulaşımın oldukça kolay olduğunun altını çizen Öztürk, “Sitemizden mevcut Çanakkale yolu, Ulukent merkez, Egekent 2, Harmandalı ve Egekent yollarına ilave olarak yeni açılacak olan İzmir- İstanbul otobanın devamına ulaşılıyor. Çanakkale yolundaki Ulukent kavşağından da yine site yakınına direkt bağlantı yolu olacak. Yani toplam 7 – 8 farklı yoldan siteye ulaşım var. Projesi onaylanan İzmir Körfez geçişi ile (Çiğli – İnciraltı tüp tünel deniz geçidi – araç ve raylı sistem) İnciraltı’na ve Çeşme Otobanı’na15 dakikada ulaşılabilecek” diye konuştu.

Ulukent’te yatırımlarımıza devam edeceğiz

Kent Park Evleri belli bir aşamaya geldikten sonra İzmir Ulukent’te başka projeleri de hayata geçirmeyi düşündüklerini ifade eden Öztürk, arsa portföyünü büyütmeyi istediklerini söyledi. Öztürk, “Projelerimizi müşterilerimizin isteklerine göre şekillendireceğiz. Türkiye’de gayrimenkul sektörü yavaşladı. İstanbul ve Ankara’dan İzmir’e firma göçü başladı. İzmir’de inşaat sektörü diğer şehirlere göre yükselen bir ivme kat ediyor. İzmir’in dinamikleri firma göçleri gibi personel göçlerini de getiriyor. Bütün dinamiklere baktığımızda İzmir’deki potansiyel yüksek. Ulukent’te talep yoğun şekilde devam ediyor. İzmir’de kuzeye doğru büyüyor. Ulukent hem yaşamak hem yatırım yapmak için ideal bir noktada. Yatırımcılar bu bölgeyi değerlendiriyor ve değerlendirmeli” dedi.