Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Üniversitesi'nden afet eğitimi

04 Şubat 2019

Sabiha Toprak

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliginde Afet ve Acil durum planı hazırlaması ve eğitim projesi adlı eğitim programı düzenlenecek.

Kocaeli Sanayi Odasında düzenlenen basın toplantısına Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, KSO Genel sekreteri Memet Barış Turabi, akademisyenler ve Kocaeli sanayi odası çalışanları katılım gösterdi.

Fabrikaların, afetlerde hızlı bir şekilde işleyişini sürdürmesi amacıyla yapılan eğitimler iki hafta içerisinde başlayacağı belirtildi.

Proje ile ilgili bilgi veren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Kocaeli Üniversitesi (Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Teknopark Aş) ve Odamız işbirliği ile “Afet ve acil durum planı hazırlanması ve eğitim projesi ne başlıyoruz. Bildiğiniz üzere deprem bölgesinde bulunan ilimiz için bu konu son derece önem teşkil ediyor. Oda olarak; 17 Ağustos 1999 tarihinde merkezi Kocaeli’nde yaşanan deprem felaketinin hemen sonrasında Kocaeli’de yerleşik sanayi kuruluşlarının durumunu belirlemek üzere bir dizi anket çalışması yaptık" dedi.

Zeytinoğlu, "Yapılan anket çalışması verilerine göre o dönemdeki 1062 faal firmamızdan; 16 firmanın tamamen hasarlı, 329 firmanın ise hasarlı olmak üzere toplam 345 firmanın depremden hasar gördüğünü tespit ettik.

2006 yılında yaptığımız araştırmada ise deprem ve zemin şartları, alanın dar olması, çevresel sorunlar gibi nedenlerden dolayı yer değiştirmek isteyen firma sayısını 182 olarak tespit ettik. 2017 yılı itibariyle 182 firmayı tekrar mercek altına aldığımızda; 5 firmanın yer değiştirdiğini, 48 firmanın kaydının silindiğini,12 firmanın faaliyetini 4 firmanın üyemiz olmadığını tespit ettik. Verilerden de görüldüğü gibi üyelerimizin %33’ü afetlere hazırlıklı olmadıkları için söz konusu depremde hasar görmüştür.

Buradan yola çıkarak bu yıl 17 Ağustos depreminin 20. yılı olması münasebetiyle Oda olarak KOÜ işbirliği ile bir projeye başlıyoruz.

Bugün bir araya geldiğimiz Afet ve Acil Durum Planı Hazırlanması ve Eğitim Projesinde de amacımız. Kocaeli genelinde Afet ve Acil Durum Planı yapmaya tabi sanayi kuruluşlarının afet ve acil durum planlarını gözden geçirerek modern, bütünleşik ve işlevsel bir afet planı oluşturmak için danışmanlık yapmak.

Afet halinde yapılan çalışmalarda genel ve mesleki olarak yetkili ve sorumlularının, idari personelinin, afet ve acil durumlarda görevlendirilen personel ile gönüllülük kapsamında vatandaşlarımızın yaşamlarını her durumda güvenle sürdürebilmelerini sağlayacak eğitimlere yönelik faaliyetleri planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek" diye belirtti.

Zeytinoğlu “Afet konusundaki farkındalıklarını arttırmak hedefi ile düzenlenecek olan eğitim faaliyetlerine, öncelikle kendi personelimiz ile başlayacağız. Daha sonra bu eğitimleri Yönetim Kurulu üyelerimize, Meclis üyelerimize, Komitelerimize ve daha sonra tüm üyelerimize yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.