Manisa’dan Endüstri 4.0 için teknoloji atağı

02 Ekim 2017

AHMET USMAN

MANİSA - Manisa’da sanayi tesislerine Endüstri 4.0 uygulamaları konusunda destek sunma hedefiyle kurulacak olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin (AKÜM) güdümlü proje kapsamında desteklenmesi için Manisa Teknokent ile Zafer Kalkınma Ajansı arasında anlaşma imzalandı. 6.5 milyon TL’ye malolacak proje için Zafer Kalkınma Ajansı 4.9 milyon TL destek sağlayacak.

MCBÜ Rektörlük Binası’nda yapılan proje başlangıç ve mutabakat toplantısında bu proje için özel-kamu hizmet sektörü, üniversite ve kalkınma ajansı olmak üzere Manisa’nın tüm dinamiklerinin bir araya geldiğini dile getiren Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, “Çok uzak olmayan vadede bu anın Manisa için önemi daha net görülecek. Burada sadece sözler buluşmadı, bir irade ve bir eylem birlikteliği var. Bu yol başarıya gider. Manisa’nın ülkede bir ağırlığı var. Binlerce yıllık üretim ve ticaret birikimine sahip. Sanayicilikte geçmişi 50 yıla dayanıyor. Enerji, tarım ve sanayi kenti olmakla övünüyoruz. Sanayi kenti içinde de markalaşmayı, yüksek katma değeri ve yüksek teknolojiyi hedefl iyoruz. Türkiye Endüstri 4.0’a geçecekse, Manisa da bu geçişte Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri olacaksa, atılması gereken adımlar var. Bu onlardan bir tanesi. Bu projenin kamu, bilim, STÖ, meslek örgütleri ve girişimci ayağı olması, projeyi kıymetli kılıyor. Markalaşma, katma değer diyorsak kendimize ait teknolojiye sahip olmalıyız” diye konuştu.

Proje, Endüstri 4.0’ın çekirdeği olacak

Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeye ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmeye büyük önem verdiklerine dikkat çeken MCBÜ Rektörü Kemal Çelebi de, “Üniversite-sanayi işbirliğinde Teknokent’in büyük katkısı oldu. 3 yıl olmadan Teknokent’i tamamladık, faaliyete 6 ay önce geçti ve yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Üstelik yazılımdan çok reel sektör firmalarına ağırlık verdik. Seçici davranıyoruz. Bu proje 4. Sanayi devriminin Manisa’da çekirdeğini oluşturacak. Endüstri 4.0’a yönelik gelişmeler, böyle bir merkezin öncülük ettiği süreç içinde Manisa’da hayata geçecek. 2016’dan itibaren intörn eğitimi devreye soktuk. Üretim Reform Paketi’nde fen ve mühendislik fakülteleri öğrencilerinin en az bir yarıyıl bir işyerinde eğitim almasını zorunlu hale getirdi. Biz buna geçen yıl zaten geçmiştik” dedi.

"Bu proje ile Türkiye’ye örnek olmak istiyoruz"

MCBÜ AKÜM Projesi’nin kendileri için çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı ise, “Bu projenin çalışmalarına 2017 başında başladık. 26 Nisan’da bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapmıştık. 17 Temmuz’da Kalkınma Bakanlığı’nda projeyi tanıttık. 21 Ağustos’ta da bakanlık tarafından onaylandı. Bundan sonra projenin başarısı Manisa Teknokent başta olmak üzere tüm paydaşlara ait olacak. Proje kapsamında Manisa ve bölgedeki imalat sanayinin rekabet gücünü artırmayı ve Endüstri 4.0 dönüşümünü hızlandırmayı hedefl iyoruz. Bu konuda ülkemize Manisa’dan bir örnek sunmak istiyoruz. Bu projeyi diğerlerinden ayıran en önemli özellik, proje kapsamında Endüstri 4.0’a yönelik bir altyapının oluşturulacak olmasının yanı sıra, doğrudan sanayinin kullanımına sunulabilecek yüksek katma değerli ürünlerin prototiplerinin geliştirilecek olması. Projenin bir diğer öne çıkan özelliği ise bölgemizde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde götürülecek ilk proje olması. 2018 yılı içinde en az bu proje kadar önemli ve ses getirecek bir proje için üniversitemiz, teknokent temsilcileri ile birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Teknokentte 56 firma 126 proje yürütüyor

Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr. Hüseyin Aktaş, faaliyetlerine mart ayında başlayan teknokentte 65 firmanın yer aldığını belirterek, “Bunlardan 56’sı toplam 126 proje yürütüyor. Yürütülen Ar-Ge projelerinin toplamı 54 milyon TL’yi aştı. Bölgemizde tamamlanan ilk Ar-Ge projemizin ihracatı gerçekleşti. Yeni nesil biyokütle atık ve arıtma çamuru kurutma projesi tamamlandı. Seri üretime yakında başlanacak ilk prototip ürünümüz düşük voltajlı kaynak makinası ortaya çıktı ürüne yüksek talep bekliyoruz. 6 adet projenin TÜBİTAK başvurusu yapıldı. 8 adet KOSGEB projesi hazırlandı. İlk teknoloji transferini gerçekleştirmek üzereyiz. ABD’de pazar başarısını ispatlamış, tarımsal ilaç sarfiyatını yüzde 50 düşürecek, kalıntı oranını sıfırlayacak bir teknolojinin bir Amerikan firmasıyla, bölgemizdeki bir firmanın ortaklığıyla 3-6 ay içinde üretimi başlayacak. Ayrıca Avrupa’ya ihraç edilecek. Önemli bir savunma sanayi kuruluşuyla bir proje yürütmeye başladık. Bunun sonuçları da önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak. 5 yılda 5 bin istihdam katkısı demiştim. Bu hedefe ulaşacağımızı görüyoruz. Valiliğimiz, kalkınma ajansımızın desteğiyle arkamıza güçlü bir rüzgar aldık. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

AKÜM’de tasarım programları 3D yazıcı gibi altyapılar bulunacak

AKÜM hakkında bilgi veren Yardımcı Doç. Dr. Bahattin Akgül de merkezde 4 temel hedef belirlediklerini dile getirerek, şunları söyledi: “Birinci amacımız imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların tasarım ve Ar-Ge kabiliyetlerini yükseltmek. İkincisi dışarıya bağlı olduğumuz ileri teknolojilerin yerli olarak imal edilmesini sağlamak. Üçüncüsü imalat sanayi firmalarının Endüstri 4.0’a geçiş sürecini hızlandırmak. Son olarak da yüksek ve orta yüksek teknolojili imalat yapan şirketler için tasarım ve endüstri 4.0 uygulamaları konularında nitelikli işgücü oluşturulmasını sağlamak için bu merkezi kurguladık. Proje TAT (Tasarım Analiz ve Tarama Bileşeni), PSG (Protipleme ve Sanal Gerçeklik Bileşeni) , ASU (Akıllı Sanayi Uygulamaları Bileşeni) olmam üzere 3 ana altyapıdan oluşuyor. Merkez ürünün fikir aşamasından pazara sunumuna kadar aşamalarda girişimcilere destek sunacak. Merkez bünyesinde tasarım programları, 3 D yazıcı gibi altyapılar bulunacak.”