Mimarlar Odası ile Şehir Plancılar Odası’ndan tepki

26 Eylül 2017

Zehra ORUÇ



BURSA- Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, ortak düzenledikleri basın toplantısında geçtiğimiz hafta Bursa'daki bazı site sakinlerinin Mimarlar Odası Bursa Şubesi'ne baskında bulunması ve ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin yaptığı değerlendirmeye cevap verdi.



0.50 Emsal artışı kapsamında başlatılan çalışmalar için hem Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni hem de Nilüfer Belediyesi'ni suçlayan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Can Şimşek, "2015 itibari ile Bursa Büyükşehir Belediye meclisinde 313 emsal artışlı plan değişikliği onaylandı. Bu planlar onaylanırken en ufak bir teknik değerlendirme yapılmadığı gibi projelerin yüzde 80'inin Nilüfer ilçesinde olması da dikkat çekiyor. Ne yazık ki 0.50 Emsal artışı, yalnızca lüks semtlerde müteahhitlerin iştahını kabartıyor. Bu değişim öncelikle Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde yapılmalıdır" dedi. Öte yandan Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarını da ‘sözde dönüşüm' ifadesiyle eleştiren Şimşek, ortaya konulan tavrı samimiyetsiz bulduklarını açıkladı. Şimşek, Nilüfer Belediyesi'nin bugün takındığı tavrı ilk günden ortaya koyması gerektiğini savundu.



"Kent bir yapboz parçası değildir" diyen Şehir Plancılar Odası Bursa Şubesi Başkanı Sevilay Çetinkaya da, kendilerinin kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını; ancak yapılanların kentsel dönüşümden uzak olduğunu vurguladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bir denetçi gönderdiğini de aktaran Çetinkaya, sonucu merakla beklediklerini ifade etti.