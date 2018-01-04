Mobilya sektöründe hammadde zamları 2018'de de devam edecek

04 Ocak 2018

DİLEK FİDAN - HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Mobilya sektöründe, özelikle sünger ve sunta başta olmak üzere hammaddeye gelen zamlar Kayseri'deki üreticileri zor durumda bıraktı. Sektör temsilcileri hammadde tedarikçilerinin yaptığı zamların artık belli bir seviyede durmasını talep ediyor. Tedarikçiler ise özelikle süngerin ana hammaddeleri olan TDI ve polyoda dışa bağımlılık sürdüğü takdirde yeni zamların da kaçınılmaz olduğu görüşünde. Suntada da 2018 yılının ilk aylarında yeni zamların yaşanacağı konuşuluyor.

Kayseri Ticaret Odası Mobilya Meslek Komitesi Başkanı Seyhan Arifoğlu, 2016'dan bu yana süngerde yaşanan fiyat artışının sektörü epey kötü etkilediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Akabinde suntaya gelen zam ile daha da zor durumda kaldık. Sünger ve suntayla da kalmadı hırdavat dahil, tüm hammadelere zam geldi. Petrole bağlı olan ürünler var, dövize bağlı hammaddeler var ve kurdaki dalgalanma bizi çok etkiliyor. Burada problemi aşabilmek için bence KDV'nin sabit bir oranda kalması gerekiyor. El emeğine çok bağlı bir sektörüz ve işçilik maliyetleri bir ürünün yüzde 40'ına tekabül ediyor. Zamların ve sıkıntıların üst üste gelmesi sektörü durdurdu. Eğer fazla istihdam sağlanması isteniyorsa devletin belli bir oranda KDV'yi sabit tutması gerekiyor. Ayrıca işçilik tazminatına sıfırdan el atılması gerektiğine inanıyorum. Arkadaşlarımızın tazminatı hesaplanıp, bir fonda tutulsun. Eğer burada tazminat 100 lira tutuyorsa bunun 75 lirasını o fonda biriken parayı çalıştırarak devlet yardım etsin. İşi kötü giden, iflas eden şirketler var ama tazminatı ödeyemem diye kapısına kilit vurmuyor."

Fabrikalar suntada zamlı fiyatları yılın ilk aylarında açıklayacak

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Sabuncu, 2017 yılında sunta ve suntalam gibi hammaddelerde yüzde 23 ila yüzde 40 fiyat artışı olduğunu belirterek, "2017 başında sunta 58 TL civarındayken bugün 85 TL oldu. Öte yandan suntalam ise 79 TL'den 115 TL'ye çıktı" dedi. Sunta hammaddesi olan odunun ve sünger hammaddesinin ithal edildiğini ve bu hammadde fiyatlarının dövizdeki artışla zamlandığını bildiren Sabuncu, "Bu hammaddelerin yurtdışı bağımlılığı ortadan kaldırılmadan, ülkemizde üretilmediği sürece fiyat artışlarının önüne geçilmesi mümkün görünmüyor. 2018 yılı içinde fiyat artışlarının devam edeceği öngörülmekte. Hatta sunta grubunda yeni zamlı fiyatları fabrikalar açıklayarak, 2018 yılının ilk aylarında reel olarak bu zammı uygulayacaklar. Tabii doğal olarak bu fiyat artışları mobilya sektörünü olumsuz etkiliyor. Yapılan bu zamlar mobilya fiyatlarına yansıması da gecikmeli ve daha zor olmakta" diye konuştu.

Firmalar sorunun çözümü için devletin devreye girmesini istiyor

Kilim Mobilya ve Kayseri Sünger Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yayla, şunları söyledi: "TDI üreticilerinin sayısının az olması, TDI fabrikalarında yaşanan kaza ve planlı bakım duruşlarından dolayı TDI üreticilerinin arzının mevcut pazar talebini karşılayamaması sonucu, tam olmasa da bir karaborsa ortamı oluşturdu. Ana hammaddeyi ithal ettiğimiz için 2016-2017'de 3 bin 340 euroya ithal ederken dövizdeki hareketlilikten dolayı şu an 4 bin 600 euroya alıyoruz. Yaklaşık yüzde 40 civarında bir hareketlilik oldu. Dünyada 500 bin ton TDI hammaddesini kullanılıyor, Türkiye'de ise 50 bin ton. Üreticilerin TDI fazla alıp da depolama şansları yok. Devletten talebimiz 50 bin tonluk ana hammaddeyi yurtdışından satın alıp bize satması."

Alfabe Mobilya'nın sahibi Sami Avcı, "Süngere yüzde 60, suntaya ise yüzde 40 oranında zam geldi. Zamlar bu şekilde devam ederse ihracatımızı etkileyecek. Firma olarak 2017 yılında hammadedeki bu zammı ürünlerimize yüzde 7 olarak yansıttık. 2018 yılında ise yüzde 15 gibi bir artış yapacağız. İhracat yaptığımız ülkelere bunu uygulamayacağız. Geçen yıl 3 ve 9 aylar arasında KDV indirimi oldu. Biz bu KDV indiriminin hammadelerimize de uygulanmasını istiyoruz. Devletin bu hammaddeye bir şeyler yapması gerek. Fedakarlık gerektiren bir sektör. Üreticinin önünün açılması gerek" dedi.

Hammadde farklı ülkelerden temin edilebilmeli

Rosse Metal Mobilya ortağı Ahmet Dilmen, sunta ve süngerdeki artışların buzdağının görünen kısmı olduğunu ifade ederek, "Diğer hammaddelerde de zam var. Süngerdeki bu zammı yurt dışındaki müşterilerimize anlatamıyoruz. Yurt içinde ise ürünlerimize tamamen yansıtamadık. Kar marjlarımızdan gitti ve çok sıkıntılar yaşıyoruz" dedi. Hammadde zamlarının yapay olduğuna dair kuşkularını da paylaşan Dilmen, "Bu zam neden Türkiye'de var? Romanya'da böyle bir zam yok. Bu işi devletin çözmesi gerek. Farklı ülkelerden de hammaddeyi tedarik edebilir hale gelmeliyiz. Şu an en zor temin ettiğimiz sunta. Bunun sorgulanması gerekiyor. Biz suntanın hammaddesini, yongayı dışardan ithal ediyoruz. Türkiye'de sadece 6 fi rma var. Bunların yurtdışına satışına kota konulmlı" ifadesini kullandı.