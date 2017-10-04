Mobilyakent, üretim için gün sayıyor

04 Ekim 2017

Kayseri'de atölye düzeninde mobilya üreten küçük işletmeleri, modern teknolojiyle donatılmış 'ortak kullanımlı' işyerlerinde bir araya getiren Kayseri Ev-Ofis ve Dekorayon Merkezi Mobilyakent'te sona yaklaşıldı. 763 mikro KOBİ, üç ana bölümden oluşan merkezde kendileri için yaptırılan yeni işyerlerine taşındı.

Projenin ikinci ve üçüncü etaplarını oluşturan uluslararası standartlardaki fuar alanı ile ortak kullanıma açık teknoloji donanımlı test ve tasarım merkezi Mobitek'te ise yapım çalışmaları devam ediyor. Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali Çevrim, toptan satışlarda kâr marjlarının düşük olması nedeniyle projeyi kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirterek, "Bu nedenle Mobilyakent bünyesinde uluslararası standartlarda bir fuar alanı inşa ediyoruz. Amacımız hem yurtiçi, hem de yurtdışına toptan satış yapabilmek. İç pazarda ise perakendede daha yüksek kârlılığa ulaşmak istiyoruz" dedi. Fuar alanlarının 332 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğu bilgisini veren Çevrim, "Burada sadece mobilya ürünleri değil; halı, perde, ev tekstili, beyaz eşya ve aydınlatma gibi dekorasyonu tamamlayıcı yan ürünler de sergilenecek" ifadelerini kullandı.

"Ortak kullanıma açık üretim Türkiye'de bir ilk olacak"

Kayseri Mobilyacılar Odası'nın, Orta Anadolu Kalkınma Birliği ve Kocasinan Belediyesi'nin de desteğini alarak 2012 yılında temellerini attığı mobilya üretim üssünde, büyüklükleri 200 ile bin metrekare arasında değişen 763 işyeri var. Banka kredisi kullandırılarak, TOKİ tarafından 'Mobilya Altyapısını Güçlendirme Projesi' kapsamında inşa edilen işyerleri, 1 milyon 400 bin metrekarelik toplam alanın 800 bin metrekarelik bölümünde yer alıyor. İki yıl önce 460 bin metrekare alan üzerinde temeli atılan teşhir ve satış reyonları ile çağdaş standartlardaki mobilya fuar alanında ise yapım çalışmaları 2018 yılı içinde tamamlanacak. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan mobilya üretim üssünün temel direğini 'ortak kullanıma açık' teknoloji donanımlı Mobitek oluşturuyor. Mobitek için AB Hibe Fonu'ndan 8.6 milyon euro finans sağlandı. 8 bin 500 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Mobitek'in makine, ekipman ve techizat ihalesi önümüzdeki aylarda Bilim Sanayi ve Teknoloji Baskanlığı tarafından yapılacak.

Mobilyada yeni modeller Mobitek'te hazırlanacak

Ürünlerin Ar-Ge ve tasarımını Mobitek'te hazırlamayı planlayan bölge, burayı aynı zamanda bir eğitim üssü gibi kullanacak. Bölge çatısı altında üretim yapan KOBİ çalışanlarının düzenli şekilde tasarım, teknoloji yoğun üretim, teşhir ve pazarlama konularında eğitilmelerini sağlayacak Mobitek, adeta projenin kalbi konumunda yer alıyor. Mehmet Ali Çevrim, projeyi sektörün üretim pazarlama ve satış sorunlarına çözüm üretmek ve global pazardaki paylarını artırmak amacıyla başlattıklarını, projede üç temel unsurdan biri olan fuar alanında 2018 yılı itibarıyla 'Kayseri Uluslararası Mobilya Sarayı' adıyla fuar düzenleyeceklerini açıkladı. Çevrim: "Kentteki KOBİ ölçekli mobilya üreticileri, bugüne kadar fuar ve tanıtım gibi dış ticareti artıracak aktivitelerden yoksundu. Bu eksikliği artık Mobilyakent'in bünyesinde uluslararası standartlarda dizayn edilecek satış reyonları ve fuar giderecek. Fuarda stant ve reyonlar, fuara ayrılan 330 bin metrekarelik alanın 120 bin metrekaresinde iki katlı olarak inşa edildi. Burası aynı zamanda mobilya sektörünün Türkiye'deki en büyük AVM'si olma özelliğini taşıyacak."