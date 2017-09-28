"Oda seçimlerinin zamanında yapılması bize fayda sağlardı"

28 Eylül 2017



HATİCE KEVEN ŞİMŞEK

KAYSERİ - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, oda ve borsalarda seçimlerin 2/18 yılına ertelenmesi kararını eleştirerek, “Biz görev süremizce KTO olarak çok önemli hizmetler, işler yaptık. Oda seçimlerinin ileri bir tarihe ertelenmesi bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor olabilir, böyle düşünebiliriz. Ama bunların hiç birinin önemli olmadığını bilmemiz ve bundan sonra da çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Hayırlara vesile olsun. Süre uzadı, elimizden bir şey gelmez” dedi. KTO Eylül ayı meclis toplantısında konuşan Hiçyılmaz, Irak’taki referandum sürecinin Kayseri’ye ekonomik anlamda çok etkisinin olduğunu ifade ederek, “Kayseri’den Irak’a 8 aylık süre zarfında yaklaşık 149 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bunun büyük bir çoğunluğunu da Kuzey Irak’a yapmışız. Dolayısıyla hem sosyal manada hem de ekonomik manada zorlu bir süreç olacağı gözüküyor. Ama bizler bu süreçte devlet bekası için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız, bu sıkıntıları da atlatacağız” şeklinde konuştu.