Osmangazi’nin 2019 yılı bütçesi belli oldu

13 Kasım 2018

BURSA - Osmangazi Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Performans ve Bütçe Programı, Kasım ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşiminde görüşüldü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın başkanlığında belediye meclis salonunda yapılan toplantıda ‘2019 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi’ 638 milyon lira olarak onaylandı. 2019 yılı mali bütçesinde yer alan kalemlerin her biri madde madde okunarak meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Bir önceki yıla göre 98 milyon liralık artışın olduğu bütçeden aslan payını, 259 milyon ile sermaye ve yatırım giderleri aldı. Toplam bütçenin yüzde 41’ine denk gelen sermaye ve yatırım giderlerinin ardından ikinci en yüksek pay ise 246 milyon 652 bin lira ile mal ve hizmet alımlarına ayrıldı. Bütçenin yüzde 13’lük bölümünü oluşturan 82 milyon 827 bin lira personel ve SGK giderlerine ayrılırken, 46 milyon 406 bin liraya denk gelen yüzde 7’lik kısımda faiz giderleri, transferler ve yedek ödenek oluşturulmaya ayrıldı.

“Kamu zararı tespit edilmeyen tek belediyeyiz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bütçe görüşmeleri öncesinde meclis üyelerine bir sunum yaptı. Yapmış oldukları yatırımlar ve bütçenin kullanımı konularında bilgiler veren Başkan Dündar, “Türkiye’de borcu olmayan ender belediyelerden bir tanesiyiz. Biz göreve başladığımızda bütçenin yüzde 30’u personel giderlerine gidiyordu. Biz bu rakamı yüzde 12’ye düşürdük. Borçlanmadan ve arazi satışı yapmadan bütçemizin yarısını yatırımlar için kullanıyoruz. Faiz gideri en az olan belediyeyiz. Borcumuz olmadığı gibi her yıl yaptığımız yatırımlarla belediyemizin mal varlığını da arttırıyoruz. Borcumuz olmadığı için diğer belediyelere göre daha ucuza mal ve hizmet alımı yapabiliyoruz. Bizimle iş yapan kişiler, alacağı kalmayacağını bildiğinden dolayı işi alabilmek adına piyasanın altında fiyat teklifinde bulunuyor. Sayıştay tarafından yapılan denetlemelerde kamu zararı tespit edilmeyen tek belediyeyiz. Bu durum bizim şeffaf ve hesap verebilen bir belediye olduğumuzu ortaya koyuyor” dedi.