Pekdemir, Semt Kocaeli’nde erken teslim müjdesi verdi

27 Nisan 2018

ZEYNEP PARÇAM

KOCAELİ - Pekdemir İnşaat, Kocaeli Kandıra Yolu üzerinde bulunan Çayırköy’de, inşaatını rekor hızla gerçekleştirdiği Semt Kocaeli Projesi için, müşterilerine “erken teslim” müjdesi verdi. Pekdemir İnşaat’ın Genel Müdürü Mert Pekdemir, proje yönetim birikimi ve uzman ekipleri sayesinde, günde 18-20 saate varan iddialı bir çalışma hızıyla, ortalama 2 günde 1 daire tamamlama mucizesi yarattıklarını vurguladı. Böylece, inşaat süresini 22 aydan 18 aya çektiklerini belirten Pekdemir, “Satışını sürdürdüğümüz dairelerin teslimini Mart 2019 yerine, Kasım 2018’de gerçekleştireceğiz” dedi. Pekdemir,”Pekdemir İnşaat’ın, Semt Kocaeli projesi ile öncülük ettiği, yalınlık, işlevsellik, prestij, kalite ve teknolojiyi bütünleştiren, konutta “yeni lüks” kavramı, performans hızıyla da müşteri memnuniyetine damgasını vurdu. Semt Kocaeli’de, inşaatın başladığı Haziran 2017’den bu yana, 6’şar katlı 15 bloğun inşaatında büyük bir ilerleme kaydedildi. Semt Kocaeli’de, rekor satış ve inşaat hızı, daire teslim süresinin de, 4 ay erkene çekilmesini sağladı” ifadesini kullandı. Pekdemir, 280 dairelik projenin yaklaşık 540 günde tamamlanmasıyla, ortalama 2 günde 1 dairenin inşa edildiği, yüksek bir inşaat hızına ulaştıklarını vurguladı.

Daire tesliminde 4 ay gibi önemli bir süre avantajı yaşadık

Satış sonrası müşteri memnuniyetine yönelik gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde, müşteri talep ve beklentileri ile ilgili verileri iyi analiz ettiklerini, bunun da projelerdeki performanslarına olumlu yansıdığını vurgulayan Pekdemir, “Pekdemir Güvence Sistemi olarak tanımladığımız teknolojik altyapımız, müşterilerimizden elde ettiğimiz geri bildirimleri değerlendirerek, inşaat, satış ve satış sonrası ile ilgili kalite standartlarımızı geliştirmemizi sağladı. Malzeme seçiminden, tedarik zincirine, imalattan, pazarlamaya kadar, tüm süreçlerimizde kalite standardına ulaşmamız, bize büyük hız kazandırıyor. Bu sayede, inşaat sektöründeki yüksek maliyet artışlarına karşın, finansal dengelerimizi koruyarak, Semt Kocaeli projemizde olduğu gibi, müşterilerimize dairelerini teslim ederken, 4 ay gibi önemli bir süre avantajı sağlayabiliyoruz. Ulaştığımız yüksek performans, gündemimizdeki yeni projelere de büyük avantaj kazandıracak” şeklinde konuştu.5+1 bahçe dubleksi örnek dairenin 2017 sonunda tamamlanarak, müşterilerin beğenisine sunulduğu Semt Kocaeli Projesi’nde, daire satışlarının cazip ödeme seçenekleriyle devam ettiğini belirten Pekdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ulusal Mimarlık Ödülü sahibi Mimar Cem Sorguç’un imzasını taşıyan yalın tasarımda, öne çıkan 3+1 ve 5+1 bahçe dubleksleri, doğayla bütünleşen özel peyzajlı bahçesi ve her metrekaresi işlevsel kat planı ile hayata iki kat değer katarken, toplam 280 daireden oluşan projede, 2+1 ve 3+1 ara kat daire seçenekleri de yer alıyor. Şehir merkezine 10 dakika, Yahya Kaptan’a 4 dakika mesafedeki Çayırköy’de 34 bin metrekarelik arazi üzerinde yer alan proje, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü ile Kocaeli’nin 3. köprü ve havalimanı bağlantısına sadece 1,5-2 km uzaklıkta bulunuyor.”