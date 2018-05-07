"Şanlıurfalı vekiller hizmet için güçbirliği yapmalı"

07 Mayıs 2018

EVİN TAHİNCİOĞLU

ŞANLIURFA -

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa iş dünyasının, 24 Haziran Başkanlık ve Milletvekilliği Seçimlerine odaklandığını, gerçekleştirilecek seçimlerde Şanlıurfa’ya gerçek anlamda hizmet edebilecek liyakatli, dürüst, sözüne güvenilir, enerjisini ilimize harcayacak adayların belirlenmesini, seçilen milletvekillerinden de siyasi parti ayrımını bir kenara bırakıp Şanlıurfa’ya hizmet için güç birliği yapmalarını ve istikrarlı bir siyasi duruş sergilemelerini beklediğini söyledi.

Başkan Peltek açıklamasında şunları kaydetti: “Şanlıurfa, öncelikli olarak tarım ve turizm kenti. Bu nedenle, Şanlıurfa’yı Ankara’da temsil edecek milletvekillerimizin sanayi, tarım ve turizm alanlarında yeterli donanım ve bilgiye sahip olmaları gerekiyor. Tabii ki biz iş dünyası temsilcileri olarak, vekillerimizden üreticilerin ve sanayicinin taleplerine kulak vermelerini, sorunlarının çözümünde etkin olmalarını isteriz. Ancak, Şanlıurfa diğer değerleriyle de var olan bir kent. Bu nedenle 27. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girecek Şanlıurfa milletvekilleri, her kesimin sesi olmak için çalışmalı."

Peltek, "İş dünyası özelinde milletvekillerimizden beklentilerimize gelince; Sanayideki dönüşümü gerçekleştirmek ve ihracatı artırmak için Şanlıurfalı milletvekillerinin bu konuda ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. Teşvik, hibe ve destek politikalarında etkin rol almaları ilimize ve bölgemize bu anlamda katkı sunmaları ve sanayicinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü karşılayacak mesleki eğitim faaliyetleri için direkt müdahil olmaları gerekiyor.

Her şeyden önemlisi, Şanlıurfa milletvekillerinin Ankara’ya gittiklerinde siyasi parti ayrımını bir kenara bırakıp Şanlıurfa için güç birliği yapmalarını, özelde sanayicinin, genelde Şanlıurfa’nın sorunlarının çözümü için muhatap bulunabilecek bir vekil profili istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.