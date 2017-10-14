"Sera kuluçka programını franchise vereceğiz"

14 Ekim 2017

DİLEK FİDAN

Bünyesinde geliştirdiği kuluçka programı 'Sera' ile teknoloji tabanlı iş fikirlerinin profesyonel şirketlere dönüşmesini amaçlayan Erciyes Teknopark, söz konusu programı yurt içi ve dışına franchise olarak vermeye hazırlanıyor. Franchise verme planları kapsamında şu anda glonalde düzeyde bir, yurtiçinde ise dört teknoparkla görüştüklerini bildiren Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğan, "Sera Programı'yla birlikte iş fikri olanların şirketleşmesini ve markalaşmasını sağladık. Bilgi transferi yaptığımız teknoparklardan biz de karşılıklı olarak bilgi transferi yapacağız. Son dönemde geliştiğimiz 'Sera' ile know-how transferi yapacağız. Bu sayede kuluçka programı olmayan teknoparklara 'Sera'yı kazandıracağız" dedi. Sera Kuluçka Merkezi'nde medikal cihaz teknolojilerinden üç boyutlu yazıcı teknolojilerine, mobil oyun teknolojilerinden pil teknolojilerine kadar pek çok alanda proje yürüttüklerini açıklayan Murat Doğan, Sera'da şu ana kadar yaklaşık 600 girişimcinin eğitim aldığını, şu anda teknoloji tabanlı ve gelecek teknolojiler üzerine çalışan 70 kuluçka firmasına sahip olduklarını söyledi. Teknoparktaki firmaların ürettiği teknolojilerle Kayseri ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını aktaran Doğan, Ar-Ge'den yıllık 70 milyon TL ciro elde ettiklerini, bunu orta vadede 100 milyon TL'ye çıkarmayı hedefl ediklerini açıkladı.

Son üç yılda 34 patent başvurusu yaptı

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi'nde (ETTO) firmalara hizmet verdiklerini anlatan Murat Doğan, burada bilgi ve sanayiyi bir araya getirdiklerini ifade eden Doğan, "ETTO Soft yazılım kümesi adıyla Türkiye'nin ikinci yazılım kümesini Kalkınma Bakanlığı'nın Ur-Ge desteği kapsamında yürütüyoruz. Halen 25 firma ETTO Soft içinde yer alıyor.Kayseri'nin yanı sıra Antalya, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Ankara'daki firmalara ve hatta yurtdışındaki firmalara da hizmet veriyoruz. Öte yandan yurt genelinde birçok firma ve kurumla işbirliği yapıyoruz. Sanayici ve üniversite hocaları arasında 60 işbirliği kontratı imzaladık. Son üç yılda üniversite hocalarına ait 150 buluş beyanı aldık ve 34 patent başvurusu yaptık" dedi.