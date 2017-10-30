Soğanlı’da hak sahipleriyle anlaşmalar devam ediyor

30 Ekim 2017

BURSA (DÜNYA)



Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda toplam 42 hektar alanda hayata geçirilen Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yepyeni bir yaşam başladı. 4 etapta toplam bin 769 konut ile 202 ticaret merkezinin yer aldığı proje kapsamında hak sahiplerinin büyük bölümü ile anlaşma sağlandı. Bilgilendirme toplantılarının ardından anlaşma sağlanan hak sahiplerine dairelerinin tapu ve anahtarları teslim ediliyor.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, henüz anlaşma sağlanmayan hak sahipleriyle bir araya gelerek vatandaşları Soğanlı Kentsel Dönüşüm konusunda aydınlatıyor.



Hak sahipleriyle gruplar halinde görüşmeler yaptıklarını belirten Dündar, "4 etap olarak hayata geçirdiğimiz projenin tüm etaplarındaki konutların inşaatı yılsonunda tamamlanacak. 2017 yılı sonuna kadar anlaşma sağladığımız tüm vatandaşlarımız konutlarına taşınacak. Taşınmaları noktasında vatandaşlarımıza destek de sağlayacağız. Ayrıca tüm konutların deprem sigortası Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılacak. Ortaya atılan bazı söylemler ile vatandaşlarımızın kafası bulandırılmak isteniyor. Vatandaşlarımız söylenenlere itimat etmesinler. Biz, kimseyi üzmeden ve mağdur etmeden bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz" dedi.