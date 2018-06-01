Solid Electron, pompa yönetimi ile tasarruf sağlıyor

01 Haziran 2018

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Kayseri Erciyes Teknopark yerleşkesinde faaliyet gösteren Solid Elektron, su ve enerji yönetimi için bulut tabanlı uzaktan yönetim teknolojilerine odaklanarak büyük ölçekli veya mikro ölçekli su kontrol yönetimi projeleri için çözümler sunuyor. Solid Electron Genel Müdürü Mustafa Çakmak, "Pompa sistemlerinin dünyada tüketilen enerjinin yüzde 20'sini kullanıyor" dedi. Özellikle Kayseri su ve kanalizasyon idaresinde yaptıkları çalışmalar ile pompa sistemlerinde büyük oranda enerji tasarrufu sağladıklarını kaydeden Çakmak, "Türkiye'de toplam 3 bin noktada uygulama yaptık ve yüzde35-40 civarında enerji tasarrufu sağlandı. Optimum çalışma ve detaylı veri toplama sistemlerimiz sayesinde arıza oranları yüzde 99 azaltıldı" ifadelerini kullandı. Yurtdışına açılma çalışmaları da yürüttüklerini belirten Çakmak, "Londra'da küçük bir ofis oluşturduk. Thames Water Utilites ile ilk görüşmelerimize başladık. Dubai'de bir distribütörümüz ürünlerimizin satışına başladı. Yine Almanya'da bir distribütörlük anlaşması yaptık" dedi.