Toroslar’da organik bal üretti, yurtdışı ödüllerle bilinirliğini artırdı

09 Ocak 2018

MELTEM AHATOĞLU ŞAHİN

MERSİN - Mersin’in Torosları’nda 300 yıldan fazladır bir aile geleneği olarak arı ürünleri üreten Eğriçayır Balı, Dünya Arıcılık Örgütü’nden (Apimondia) aldığı ödüller ile bilinirliğini artırarak Türk ve Avrupa tüketicisinin dikkatini çekmeyi başardı.

Eğriçayır Balı sahibi Celal Çay, ilk ödüllerinin 2009 yılında Fransa’da Apimondia’dan aldıkları gümüş madalya olduğunu ve bu ödül ile ilk kez bir Türk balının ödüllendirildiğini söyledi. Bu ödülle hem Türkiye’de hem de Avrupa’da bilinirliklerini artırdıklarını belirten Çay, “Sonrasında İtalya’da yapılan organik bal yarışması Biomiel’de altın madalya ile ödüllendirildik. Daha sonra Slovenya ve Kive’de düzenlenen Apimedica kongresinde gümüş madalya aldık. Her iki yılda bir farklı kıtalarda toplanan dünya arıcılık örgütü Apimondia 2017 yılı toplantısı ise eylül ayında İstanbul’da yapıldı ve burada da bir altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya ile ödüllendirildik” diye konuştu.

Apimondia’da farklı bal başlıklarında 10 kadar ödül kategorisi olduğunu ve bu kategorilerin 5’ine girecek kadar farklı bal üretttiklerini belirten Çay, “Girdiğimiz 5 kategorinin 5’inden de madalya alarak çıktık” dedi.

Celal Çay, kendilerine ait 600’e yakın arı kovanı olduğunu ve 15 profesyonel arıcı ile de çalışarak sözleşmeli üretim metoduyla üretim yaptıklarını anlatarak, şu bilgileri verdi: “Kendi kovanlarımız ve sözleşmeli arıcılarımızla organik üretim yapıyoruz.Toros Dağları genelde kışı çok yağışlı geçirmesine rağmen yazı çok kurak ve sıcak geçirir. Baharda Toroslarda eriyen kar suları ile yeşeren bitkiler, 21 Haziran olan gün dönümünden sonra kurak bir sezon ile karşılaşır. Kurak mevsimde yaşam savaşını kazanmış bitkilerin salgıladığı nektardan arıların ürettiği ballar çok aromatik oluyor ve tüketici bu aromatik balı beğeniyor. Ayrıca organik arıcılık metodu ile üretim yaptığımız için balı kimyasal ilaçlar ile kirletmiyoruz ve organik bal olarak son tüketicimize ulaştırıyoruz. Üretilen bal TURKGAP tarafından sertifikalandırılmakta. Ürünlerimizi İstanbul başta olmak üzere, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki organik dükkanlar, gurmeshoplar, Macro Center’lar, EATALY ve doğal ürün satan dükkanlar aracılığıyla satışa sunuyoruz. Ancak son yıllarda kendi internet sitemiz olan www. egricayir.com üzerinden satışlar da ciddi şekilde artış gösterdi. Belki 5 yıl sonra tüm ürünlerimizi internet sitemizden tüketicilerimize doğrudan ulaştıracağız.”

Kozmetik ürünlerde Apifarm markasını kullanıyoruz

Organik balın yanında organik polen, propolis ve arı sütü de ürettikleri bilgisini veren Çay, “Bu ürünlerden Ecocert sertifikalı kozmetik ürünleri de üretiyoruz. Daha önceden üretmeye başladığımız organik arı sütü içeren gece kremi, gündüz kremi, göz çevresi kreminin yanına şimdi propolis ve bal içeren organik el kremini ekliyoruz. Kozmetik ürünlerimizi arı çiftliği anlamına gelen Apifarm markası altında yapıyoruz. Şimdiye kadar az miktar da da olsa İsviçre, Almanya, Ürdün ve Birleşik Arab Emirlikleri gibi ülkelere ihracat yaptık. Özellikle euronun değerlenmesi ile ihracat için AB ülkeleri daha cazip olmaya başladı. Önümüzdeki yıl, Almanya da kendi şirketimizi kurup AB içerisine ürünlerimizi kendimiz dağıtmayı planlıyoruz” diye konuştu.