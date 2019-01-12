Türkiye Kent Konseyleri başkanlığı Nilüfer’in

12 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Kent Konseyleri Platformu 25. Genel Kurulu, Nilüfer Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Türkiye’nin dört bir yanından kent konseyi temsilcileri katıldı. Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Aysel Okumuş, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp ve Genel Sekreter Elvan Atay'ın açılış konuşmalarıyla başlayan genel kurul, Türkiye Kent Konseyleri Platformu Dönem Başkanlığı Devir Teslimi ile devam etti. 24. Dönem Başkanlığı yapan Mersin Kent Konseyi, başkanlığı Nilüfer Kent Konseyi'ne teslim etti.

Ekonomi ve yerel yönetimler konularında katılımcıları bilgilendiren ekonomist Mustafa Sönmez’in ardından ikinci oturumda ‘Ekonomik Krizden Çıkış Yollarından Biri Olarak Kooperatifçilik Modeli’ konuşuldu. Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kent konseylerinin kentlerin mihenk taşı olduğunu söyledi. Nilüfer Kent Konseyi'nin örnek çalışmalarına dikkat çeken ve Nilüfer'de oluşturdukları katılımcı yönetim anlayışını Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de taşıyacaklarını ifade etti.