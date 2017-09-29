"Türkiye, orta gelir tuzağına ve demokrasi krizine saplandı"

29 Eylül 2017

Gülay Soydan Pehlevan



BURSA- Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye’nin orta gelir tuzağına ve demokrasi krizine saplandığını iddia ederek, “Birinden çıkması öbürünü yapmadan mümkün değil” dedi.

BUSİAD Çekirge toplantısına konuk olan Ağırdır, ülke ekonomisinin demokrasiden bağımsız düşünülemeyeceğine dikkat çekerek, son yıllarda demokrasi ve kalkınma arasında ikilem yaşandığını savundu. “İnsanlar tabii ki önce kalkınma diyor. Demokrasiyi önemsemedikleri için değil, temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda oldukları için böyle düşünüyorlar” diyen Ağırdır, “Türkiye’deki kritik soru şudur? Demokrasi olmadan ekonomik kalkınma mümkün müdür? Benim tezim olmayacağıdır. Çünkü ülkemizin doğalgazı, petrolü ya da dünyanın biz olmadan yapamayacağı know how’ları yok. Bizim gücümüz girişimci ruhumuz, nüfusumuz ve gençlerimizdir. Dolayısıyla insanların önünü açacak şey ancak demokrasi ve özgürlüklerdir. Ülkedeki bu kutuplaşmanın bitmesidir. Siyasi gerilimin yerine toplumsal uzlaşmanın tesis edilmesidir. Sadece ekonomiden bahsederek ekonomide atılım olacağı kanaatinde değilim. Tam tersine hukuk reformunu yapmadan, toplumsal uzlaşmayı yeniden üretmeden, demokrasi ve özgürlükler meselesinde mesafe almadan buralarda dolaşırız. Türkiye orta gelir tuzağına da demokrasi krizine de saplandı kaldı. Birinden çıkması öbürünü yapmadan mümkün değildir” açıklamasını yaptı.