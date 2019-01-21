TUSAŞ'ın, Kayseri'deki askeri fabrikada çalışması, işçiyi tedirgin etti

21 Ocak 2019

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yaklaşık üç ay önce Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrikası'nda hangar kiralayarak kendi personel yapısını oluşturup çalışmaya başlaması, fabrika işçileri arasında "özelleştirme mi var" tedirginliğine yol açtı.

TUSAŞ'ın Kayseri'deki çalışma yapısının, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın işletim hakkının Altay Tankı seri üretimi için 25 yıllığına BMC'ye verilmesinden sonra duyulmasının tedirginliği artırdığını dile getiren Türk Harb İş Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy, ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

TUSAŞ ile 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün daha önce de ortak proje yaptıklarını, benzer çalışmaların ulusal ve uluslararası birçok firma ile de yürütüldüğünü anlatan Özsoy, TAİ'nin modernizesini aldığı bir ihaleyi taahhüt edilen tarihte yetiştirememesi endişesiyle 2'nci Hava Bakım Fabrikası'nda hangar kiraladığını ve yeni işçiler aldığını öğrendiklerini söyledi. Burada Sakarya'daki gibi Özelleştirme İdaresi'nden gelen bir karar olmadığına işaret eden Özsoy, "Şu anda özelleştirme ile ilgili bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Fakat yine de TAİ'nin, THY'nin ve bazı özel şirketlerin 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne talip olduğuyla ilgili değişik haberler, dedikodular duyuyoruz. Sakarya'daki fabrikada yaşanan durumun da bunun üzerine gelmesi, akıllara soru işareti getiriyor, çalışan arkadaşlarımızı huzursuz ediyor" dedi.

"Altay Tankı yapım işi ASFAT'a da verilebilirdi"

Sakarya Arifiye'de 1'inci Ana Bakım Fabrikası olarak da bilinen Tank Palet Fabrikası hakkında da konuşan Özsoy, "Bizim teklifimiz şu; biz Milli Savunma Bakanlığı işçileri ve çalışanları olarak Altay Tankı'nı BMC ile ortak yapabiliriz. Sakarya'daki fabrikamız dünyada ilk beşe girebilecek seviyede ve Almanya'dan aldığımızda 10 milyon dolar maliyeti olan Fırtına Obüsü'nü 4 milyon 200 bin dolara mal ederek, ülke ekonomisi için mükemmel bir kazanım ortaya koyuyor. Fırtına Obüsü'nü yapanlar, Altay Tankı'nı da yapabilir" değerlendirmesinde bulundu. Özsoy, "Altay Tankı yapım işi ASFAT'a da verilebilirdi. Neden verilmediğini anlayamıyoruz" dedi.

‘Tank Palet Fabrikası'nda işçinin durumu net değil'

Türk Harb İş Sendikası Kayseri Şubesi, geçen hafta Kayseri'de de, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı imza kampanyası başlattı. Kayseri'den yaklaşık 7 bin imza topladıklarını aktaran Türk Harb İş Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy, "Burada kavram kargaşası yaşıyoruz. Kararnamede özelleştirme değil, 25 yıllığına işletim hakkının devri diyor. Ancak işçinin nerede duracağı konusu hala net değil. Biz artık söz değil, yazılı bir açıklama istiyoruz" ifadelerini kullandı.