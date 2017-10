Uganda, Konya'nın sanayi yapısını örnek alacak

24 Ekim 2017

Konya

Bir dizi ziyaret için Türkiye'ye gelen Uganda Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanı Hon Kibuule Ronald, Konya'ya gelerek sanayi tesislerinde incelemede bulundu. Ziyaret kapsamında Ugandalı Bakan, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile bir araya geldi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk ile görüşen Bakan Ronald, Konya'nın sanayi yapısını örnek alacaklarını söyledi.

Dost ülke Uganda'dan heyetin Konya ziyaretine verdikleri önemi dile getiren Başkan Öztürk, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uganda ziyareti kapsamında bu ülkede bulunduğunu ve oluşan diyalog ortamının devam etmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.



Öztürk, "Ülke olarak son on beş yıllık dönemde Afrika ülkeleri ile işbirliğine büyük önem vermekteyiz. Üst düzey temaslarla Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında işbirliği hızlı bir yükseliş göstermektedir. Konya olarak ülkemizin bu girişimlerine destek vermek amacıyla Afrika ile başta ticari işbirlikleri olmak üzere her türlü konularda ikili görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Afrika'dan farklı ülkelere dönem dönem ikili iş görüşmeleri organizasyonları düzenleyerek tüccarlarımızın bu ülkelerle bağlarının kuvvetlenmesini istiyoruz. Karşılıklı iş adamları ikili diyaloglarını ne kadar geliştirirlerse ülkeler arasında işbirlikleri de o derece kuvvetli olmaktadır. Uganda, Konya için işbirliği potansiyeli taşıyan bir ülke. Geçtiğimiz yıl yaptığımız ziyarette Konya ve Uganda arasında işbirliğini geliştirebilecek potansiyel olduğunu gördük. Ziyaretimiz kapsamında KTO Karatay Üniversitesi ile Uganda İslam Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Şu an Üniversitemizde Uganda'dan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Karşılıklı bu dostluk ve diyalog ortamının devam etmesi bizleri mutlu etmektedir" dedi.

Başkan Öztürk, Bakan Ronald ve beraberindeki büyükelçilik heyetine Konya ekonomisi hakkında bilgi verdi. Konya'dan gördükleri ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Uganda Su Kaynakları Bakanı Hon Kibuule Ronald da Konya'nın sanayi ve ticari yapısıyla dünya çapında bir şehir olduğunu ifade ederek Konya'nın bu yapısını örnek alacaklarını söyledi.

Uganda'nın sosyo-ekonomik durumu hakkında bilgi veren Bakan Ronald, Uganda'nın çok büyük oranda tarım ülkesi olduğunu ifade ederek tarımsal sanayide daha fazla ilerlemek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Konya'nın bu konuda iyi bir model olduğunu ifade eden Ronald Konyalı firmalarla işbirliği içinde olmak istediklerini vurguladı. Bakan Ronald ve beraberindeki heyet ziyaret kapsamında başta sulama teknolojileri konusu olmak üzere Konya'da sanayi tesislerinde incelemede bulundu.