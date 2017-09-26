Uludağ OSB, kentsel dönüşüm ile sanayiye nefes aldıracak

26 Eylül 2017

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Kaçak yapılaşma ile oluşan konut ve küçük atölye oluşumlarını OSB’nin dışına çıkarmak için kentsel dönüşüm projesi hazırlayan Uludağ OSB, bu yolla bölgede yatırım yapmak isteyen sanayicilere yeni alanlar açarken, Gürsu ilçesine de değer katmayı hedefliyor. Gürsu Belediyesi ile ortak hareket eden Uludağ OSB, Türkiye’de kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan ikinci OSB konumunda.

“OSB’lerin görevi kentsel dönüşüm yapmak değildir ama bu küçük atölye ve sanayi vasfı olmayan alanların OSB dışına çıkarılması gerekiyor” diyen Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, “OSB kurulduktan sonra sınırlarımız içinde kaçak yapılaşma ile doğan konut görünümlü, altında dokuma atölyelerinin bulunduğu arsalar kaldı. OSB olunca özellikle dokuma sektöründe kendini yenileyebilenler, yatırım yapabilenler, teknolojiye ayak uydurabilenler büyüdü, OSB içinde sanayileşerek devam etti. Sanayileşemeyenler ise atıl durumda kaldı. Öte yandan bebe ve çocuk konfeksiyonunun merkezi olan Vişne Caddesi’ne en yakın OSB’yiz. Bugün sınırlarımızda bulunan ve 100’ün üzerinde istihdam sağlayan firmalardan 3’ü OSB sınırlarına dahil oldu. Küçük dokuma atölyelerinin bir kısmı da konfeksiyon atölyelerine dönüştü. Bunların temizlenmesi şarttı. Belediye ile protokol yaptık. Şu anda 3 alternatif proje üzerinde duruyoruz. Bunlardan birinde mutabık kalacağız. Bu OSB içinde kalan vatandaşların sıkıntısını giderecek ve OSB de temizlenmiş olacak” dedi.

OSB içinde ‘çöp parsel’ sorunu

OSB bünyesinde ‘çöp parsel’ olarak adlandırılabilecek bir metrekare ve altında çok sayıda parsel bulunduğunu, parsel sahiplerinin de OSB’den hak talep ettiğini belirten Aydın, 549 hissenin 300’e yakınını son 6 yılda kamulaştırdıklarını vurguladı. Yunus Aydın, “Kalan 249 parselin 79’unun sahibi bulunamıyor. Yunanistan vatandaşı olan bile var. Bunları temizleyeceğiz. Yeni çıkan sanayi yasası sanayicinin önünü açtı. Tamamıyla ilgili kamulaştırma kararı da çıktı ve işleme başladık” açıklamasını yaptı.

OSB bünyesinde bulunan konfeksiyon atölyelerini hazırladıkları Çarşı Vişne projesine dahil edeceklerini bildiren Aydın, küçük hissedarları buraya taşıyarak modern alanlarda üretime kavuşmalarını sağlayacaklarını dile getirdi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ayrıca 40 bin metrekarelik ticari alan ve bin konutun yer aldığını kaydeden Yunus Aydın, “Şehrin doğusuna değer katacak bir proje olacak. Projenin yapılacağı yeni doğan mahallesinin nüfusu OSB kurulduğunda 2 bindi. Bugün 40 bin kişi ve tamamen son 15 yılda oluşan kaçak yapılaşmadan kaynaklandı. Proje şehrin doğu yakasının kurtarma projesi olacak. Ayrıca ilçede başlayacak kentsel dönüşümün önünü açacak” değerlendirmesini yaptı.

Bölge 2023’e sorunsuz girmeyi hedefliyor

Gürsu OSB ve Kestel 2 No’lu Sanayi Sitesi’nin birleşmesiyle meydan gelen Uludağ OSB’de 125 bin metrekarelik tarım vasfını yitirmiş alan bulunduğunu ifade eden Aydın, burada Ortak Sağlık ve Güvelik Birimi, Tekstil Teknik Lisesi ve kreş gibi bir OSB’de bulunması gereken birimleri içeren bir kampus kuracaklarını, 35 bin metrekarelik eğitim alanında inşa edilecek olan teknik lisede bölge sanayicisinin ihtiyaç duyduğu tekstil, konfeksiyon, otomotiv, makine ve kimya alanlarında eğitim verileceğini duyurdu. Ayrıca sanayicilerin hizmet alabileceği ortak Ar-Ge merkezi de kuracaklarına dikkat çeken Yunus Aydın, tüm projeleri 2023 yılına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

100 milyon dolar yatırımla kendi elektriğini üretecek

Yaklaşık 185 hektar alanda 286 sanayi parseli ve 205 faal firmadan oluşan Uludağ OSB’de yüzde 10 oranında boş sanayi parseli bulunuyor. Bölgeye yüzde 85 tekstil sektörü hakim. Toplam istihdam ise 11 bin 500. OSB’lerin alanları dışında kendi elektriklerini üretmelerini sağlayan yasayla harekete geçen Uludağ OSB, biri Antalya, diğeri de Artvin’de olmak üzere iki hidroelektrik santral (HES) projesi ile anlaştı. Bölgenin yıllık 42 megavatlık enerji ihtiyacı bulunduğunu belirten Başkan Aydın, her iki HES projesiyle 40 megavatlık enerji üreteceklerini, ayrıca bünyelerindeki 10 megavatlık doğalgaz çevrim santralini de dengeleyici olarak kullanacaklarını ifade etti. Yıl sonuna kadar OSB’nin kendi elektriğini üretmeye başlayacağını açıklayan Aydın, bu alanda 100 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını da sözlerine ekledi.