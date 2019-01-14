“Umuda Spor Huzura Skor”a bu dönem 76 öğrenci

14 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - DOSABSİAD’ın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve DOSAB iş birliğiyle düzenlediği ‘Umuda Spor Huzura Skor’ projesinin 2019 dönemi açılışı, DOSABSİAD Konferans Salonu’nda yapılan programla gerçekleştirildi.

Açılış programına; Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hamdi Öğüt, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk, Bursa Trafik Vakfı Başkanı Galip Sakder, DOSABSİAD ve DOSAB’ın Yönetim Kurulu Üyeleri, iş adamları, emniyet teşkilatı, projede yer alan ve alacak çocuklar ile aileleri katıldı.

Programın açılışında konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk, “8 yıldır aralıksız olarak sürdürdüğümüz projemizin birinci önceliği, çocuklarımızın bedensel, ruhsal ve sosyal yönden kendini geliştirmiş, ailesi ve toplum tarafından benimsenen, milli ve manevi değerleri yükselmiş faydalı bireyler olarak topluma katılmalarını sağlamaktır. Çok faydalı olduğuna inandığımız ve çok olumlu geri dönüşler aldığımız projemizin diğer illere de örnek olması en büyük arzumuz. Çocuklarımızın profesyonel eğitmenler eşliğinde spor eğitimi almaları, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler ile şehir içinde ve şehir dışında Bursa’mızı ve ülkemizi tanıtıcı geziler yapılması, yeni hedef ve uğraşılar kazanmaları, sokakların risklerinden uzaklaşmaları, topluma daha bilinçli ve sağlıklı bireyler olmalarını hedefliyoruz” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Engin Akpınar ise 30 öğrenciyle başlanan projede şu ana kadar 420 öğrenciyle buluştuklarını aktardı. Akpınar, “Projemizin hayata geçirildiği 2011 yılından günümüze kadar projede yer alan çocuklarımızın sosyal yaşamlarının olumlu yönde geliştiği, derslerinde daha başarılı oldukları gerek öğretmenleri gerek aileleri ile yapılan görüşmelerde ortaya çıktı. Ayrıca proje ortaklarımızdan olan Üniversitelerimizle yapılan ölçümlendirme testlerinden elde edilen olumlu sonuçlar projemizi daha da geliştirme adına faydalı olmuştur. Bu dönem 76 öğrenciyle devam edeceğimiz projemizde yarınlarımız için faydalı işler yapacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.