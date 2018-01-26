Üniversite öğrencileri pratikle buluşacak

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü kendi yetiştirme şansını elde ettiğini ve bu modelle işletme maliyeti ve tanıma süreci yaşamadan kendi yetiştirdiği öğrenciyi istihdam etme fırsatı bulanacağını söyleyen Çelebi, “Gelen öğrencileri değerlendirerek öğretim programlarındaki eksiklikleri gözlemleyebilecek ve tespitlerini üniversite ile paylaşarak, hem eğitim sisteminin bir parçası olacak, hem de programların ihtiyaç duyulan düzeyde güncellenmesine katkıda bulunarak eğitim sisteminin dinamik bir yapı kazanmasını, ihtiyaçlarına uygun programın açılmasını sağlayacaklar. Üniversite ve sanayi işbirliği süreci gelişecek” ifadesini kullandı. Bilgi çağında üniversitelerin en önemli görevinin iş dünyasının talebi doğrultusunda, rekabet gücüne ve iktisadi büyümeye katkısı nedeniyle teknolojiyi anlayabilen uygulayabilen iş yerlerinde rekabet avantajı yaratacak, katma değeri yüksek, verimli ve kaliteli hizmet üretebilen nitelikli iş gücünü yetiştirmek olduğunu söyleyen Çelebi, "Rekabetin artışı ve küreselleşmesi artık iş gücünün niteliklerinin geliştirilmesi ihtiyacını doğuruyor. Ülkemizde de iş dünyamızın rekabet gücüne katkısı nedeniyle, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı ve talebi her geçen gün artıyor. Türkiye, güçlü iş gücü piyasası ve canlı iç pazarın temellerini oluşturan genç, dinamik ve artan nüfusuyla piyasaya fırsat sunuyor. Bu fırsatı iyi kullanarak, niteliğinin iyileştirilmesi son derece önemli. Bu doğrultuda mesleki eğitim, nitelikli iş gücünün karşılanması, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerinde rol oynayan en önemli faktörlerden biri” şeklinde konuştu.